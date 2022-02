Neve, pioggia e freddo: torna inverno con ciclone di San Valentino

(Adnkronos) –

Freddo e neve in arrivo, anche a quote basse al Nord. L’inverno si appresta a tornare protagonista con il ciclone di San Valentino: è in arrivo la prima importante perturbazione atlantica del 2022, con pioggia e soprattutto neve che potrebbe imbiancare anche la Pianura Padana lunedì 14 febbraio.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it prevede un cambiamento delle condizioni meteo a partire dal fine settimana con un anticiclone in ritirata e, soprattutto, da San Valentino. Tra venerdì e domenica ci sarà un graduale calo delle temperature massime al Nord, una diminuzione che potrebbe preparare il campo alle nevicate attese per lunedì 14 febbraio. Il ciclone di San Valentino, infatti, dovrebbe riportare precipitazioni abbondanti al Nord, più intense in Liguria e sulle Alpi.

La svolta potrebbe porre fine a 2 mesi di anomalie eccezionali con siccità e temperature elevate, in particolare al nord-ovest: dall’inizio dell’inverno meteorologico i giorni con pioggia o neve sono stati mediamente meno delle dita di una mano.

Curiosamente ci sono state delle precipitazioni un po’ più diffuse solo nei giorni di festività: 8 dicembre, 25 dicembre, 6 gennaio e la prossima volta potrebbe essere per San Valentino. Con l’assenza delle precipitazioni sulle Alpi, al momento, si registra un deficit di neve del 58% tra Piemonte e Lombardia; va meglio solo sulle Alpi orientali dove le perturbazioni sono riuscite a sfondare la barriera alpina e a portare qualche decimetro di neve fresca nelle ultime settimane. E anche il vento è stato un eccezionale protagonista e concausa della siccità al nord-ovest con il Foehn che ha portato temperature di 15-20°C in 8 episodi principali: 20 e 29 dicembre, 17, 28 e 31 gennaio e poi di nuovo a febbraio nei giorni 1, 2 e 7. Quest’ultimo episodio ha causato anche danni ingenti a Milano.

LE PREVISIONI METEO

Giovedì 10. Al nord: nubi basse o locali nebbie in pianura. Al centro: bel tempo. Al sud: condizioni primaverili.

Venerdì 11. Al nord: cielo spesso molto nuvoloso o coperto, specie al mattino, piovaschi in Liguria. Al centro: cielo a tratti nuvoloso. Al sud: bel tempo.

Sabato 12. Al nord: primissime ore instabili in Emilia Romagna, basso Veneto e bassa Lombardia, poi sole. Al centro: peggiora sui versanti adriatic. Al su: nubi in aumento fino a cielo nuvoloso.

Tendenza. Domenica asciutta. Da San Valentino prima perturbazione atlantica importante del 2022 con possibile neve in pianura al nord e maltempo in spostamento serale verso il centro.