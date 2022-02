Nel rinnovarsi, World View nomina Dale Hipsh presidente dell’ufficio Turismo e esplorazione

L’ex vicepresidente senior di Ospitalità presso Hard Rock International e dirigente veterano del settore alberghiero sarà determinante nell’ideare un’esperienza distintiva per il turismo spaziale

TUCSON, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Sulla scia dell’annuncio del suo ingresso nel settore del turismo spaziale, World View, leader nell’esplorazione stratosferica, ha annunciato quest’oggi la nomina di Dale Hipsh a presidente di Turismo ed esplorazione. Avendo trascorso gli ultimi 35 anni sviluppando un patrimonio di eccellenza nel settore alberghiero e forgiando esperienze personalizzate per clienti ovunque nel mondo, l’ex vicepresidente senior di Ospitalità presso Hard Rock International si appresta ad affrontare la frontiera finale, il confine dello spazio. La sua nomina segna un’importante traguardo nella missione di World View volta a sviluppare esperienze di turismo spaziale senza eguali, che consentano agli ospiti di riscoprire la Terra.





Nel corso del periodo trascorso presso Hard Rock International, Hipsh è stato considerato un visionario del settore coadiuvando la rapida espansione globale del marchio per oltre un decennio. Il suo punto di vista innovativo, la sua mentalità strategica e la sua dedizione all’autenticità hanno creato destinazioni impareggiabili tra cui gli hotel a Ibiza (Spagna), a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, a Goa, in India, ad Amsterdam (Paesi Bassi) e a Dalian (Cina). Si presenta in World View con la stessa passione e ingegno. Coadiuvando tutte le operazioni riguardanti il turismo spaziale e l’ospitalità, contribuirà a condurre le iniziative di progettazione e design, oltre allo sviluppo di partnership strategiche, per assicurare agli ospiti un viaggio come nessun altro con World View.

“In World View il nostro ethos ci spinge a ispirare, creare ed esplorare nuove prospettive per un futuro radicalmente migliore. La competenza di Dale nell’engagement di clienti prestigiosi, il suo ampio bagaglio formativo nel settore dell’ospitalità e un approccio unico all’esperienza clienti sono la chiave per creare un viaggio del tutto trasformativo per i nostri ospiti. Il suo ruolo ai vertici quale presidente di Turismo ed esplorazione sarà essenziale nell’aiutarci a concretizzare la nostra missione” ha affermato Ryan Hartman, presidente e CEO di World View.

Nel corso della sua carriera Hipsh ha continuato a dimostrarsi un trendsetter, ideando destinazioni turistiche ed esperienze all’avanguardia e concretizzandole, tra cui l’Atlantis Paradise Island Resort, il Grand Hyatt Wailea e gli hotel Hard Rock disseminati ovunque nel mondo incluso l’Hard Rock Hotel New York la cui inaugurazione è prevista per il prossimo aprile. Man mano che World View continua a spianare la strada in un settore, quello del turismo spaziale e dell’osservazione ad alta quota, in rapida evoluzione, Hipsh assumerà un ruolo centrale nel team dirigenziale, sviluppando la strategia completa per l’ospitalità a partire dai porti spaziali di World View a terra fino alle amenità a bordo delle capsule.

“Mi sento onorato di entrare in seno a World View mentre intraprende questa fase trasformativa” ha affermato Hipsh. “Alcuni dei momenti più importanti della mia carriera sono legati all’ampliamento dei limiti del possibile nel campo dell’ospitalità. In questo momento stiamo reimmaginando il modo in cui le persone percepiscono il nostro pianeta. Attendo con entusiasmo l’opportunità di collaborare con menti di tale calibro e di entrare a far parte questa visione volta a costruire un mondo migliore per le generazioni future.”

Prima di Hard Rock International Hipsh ha ricoperto ruoli di vertice presso Hyatt Hotels Corporation, The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC e Sun International. Tuttavia, i primordi del suo percorso formativo risalgono a molti anni prima, apprendendo le sottigliezze del settore nelle attività alberghiere di proprietà della sua famiglia in Florida e nel Nevada. Dopo aver conseguito una laurea presso l’Università di Stato della Florida, ha lavorato senza sosta partendo dai primi incarichi nel settore alberghiero come il riassetto camere fino a raggiungere un posto da dirigente, il tutto coltivando una passione per la creazione di esperienze coinvolgenti e fornendo un servizio superiore in ogni fase dell’esperienza ospite.

Con Hipsh al timone, il programma di turismo spaziale di World View lancerà i suoi primi voli commerciali agli inizi del 2024, spiccando il volo da alcune delle meraviglie del mondo, tra cui il Grand Canyon e la Grande barriera corallina. I voli accoglieranno otto partecipanti e due membri dell’equipaggio World View in un pallone atmosferico a zero pressione e capsula spaziale pressurizzata a una quota di 100.000 piedi, ossia a circa 23 miglia (30 km) sopra la Terra, per un’esperienza trasformativa che durerà dalle sei alle 12 ore. Ogni volo propone diverse opzioni gastronomiche, sedili ergonomici di lusso e ampie finestre panoramiche. I partecipanti vivranno e si immergeranno appieno nella bellezza, nella fragilità, nella storia e nell’importanza delle aree che circondano ogni località e della Terra stessa.

