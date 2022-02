Negramaro Unplugged European Tour 2022

I Negramaro annunciano il loro Unplugged European Tour 2022.

A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, il tour indoor dei Negramaro si sposta forzatamente in autunno e viene riprogrammato a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee.

Il tutto in una veste inedita: unplugged.

Negramaro nei teatri

I Negramaro con il loro Unplugged European Tour 2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi festival, agli stadi.

Una celebrazione delle loro origini che, seppur stimolata dalla situazione contingente, consente di sperimentare nuove e creative forme musicali ed artistiche in una cornice intima che li vedrà ritornare a stretto contatti con i fan.

Un’occasione unica ed irripetibile che li vedrà tra novembre e dicembre viaggiare anche in Europa per esibirsi in alcuni storiche venue del continente.

“Abbiamo provato in tutti i modi, fino all’ultimo istante, a cercare una soluzione perché non ce la facciamo più come non ce la fate voi. Abbiamo provato in tutti i modi a poter portare i concerti a cui ci siamo abituati e vi abbiamo abituato, però i problemi li conoscete e non sono stati risolti ma si risolveranno. Nell’attesa che si possano risolvere abbiamo pensato bene che l’unico modo per fare è cambiare location, per farlo sempre in grande, pensando sempre alle emozioni più grande che possiamo ricevere più che della musica. Io così come tutti i Negramaro hanno bisogno di voi Io ho bisogno di ritrovarvi davanti a un microfono e in un abbraccio stretto caldissimo e strettissimo. Vogliamo veramente darvi il massimo, vogliamo darvi la nostra anima e scambiarlo con quella vostra e i teatri sono i suoi incredibili e sarà bellissimo sarà bellissimo, promesso! Giuliano Sangiorgi

Come acquistare i biglietti del tour

I biglietti per le date del Tour previste a marzo/aprile 2022 nei Palazzi dello Sport verranno rimborsati. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Per maggiori informazioni sulle richieste dei rimborsi, visita:

www.livenation.it/show-updates

I nuovi biglietti per il tour nei teatri saranno disponibili:

· dal 16 febbraio ore 11.00 per 48 ore – tramite una prevendita anticipata dedicata ai possessori dei biglietti del tour nei palazzetti. Per scoprire di più su come accedere alla prevendita, visita: www.livenation.it/negramaro

· dal 18 febbraio ore 12:00 – tramite vendita generale su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket

Di seguito, il calendario completo del tour:

Settembre 2022

30 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

Ottobre 2022

7 · Sanremo, Teatro Ariston

10 · Bergamo, Teatro Creberg

13 · Brescia, Gran Teatro Morato

16 · Padova, Gran Teatro Geox

19 · Firenze, Tuscany Hall

22 · Napoli, Teatro Augusteo

25 · Lecce, Teatro Politeama Greco

28 · Catania, Teatro Metropolitan

31 · Bari, TeatroTeam

Novembre 2022

5 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 · Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Novembre 2022

21 · Londra, O2 Sheperd’s Bush Empire

23 · Amsterdam, Melkweg

26 · Parigi, Le Trianon

27 · Bruxelles, Cirque Royal

29 · Francoforte, Batschkapp

Dicembre 2022

2 · Monaco, Neue TheaterFabrik

4 · Lugano, Palazzo dei Congressi

5 · Zurigo, Komplex 457

7 · Lussemburgo, Rockhal

10 · Barcellona, Barts