Nardella e Serracchiani da Monica Setta a Isoradio

Dopo l’exploit di Uno mattina in famiglia, che ieri ha registrato quasi il 34 per cento di share, Monica Setta torna stasera in radio e nella sua trasmissione Il sorpasso su Isoradio dalle 20 alle 21 ospita il sindaco di Firenze Dario Nardella positivo al COVID da ieri e la capogruppo del PD alla camera Debora Serracchiani. Domani invece ci sarà il vice ministro alle Infrastrutture e mobilità sostenibile Alessandro Morelli (lega Salvini premier )