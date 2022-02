Napoli-Inter 1-0, big match per il primo posto – Diretta

(Adnkronos) – Napoli e Inter in campo per il big match della 25esima giornata, in palio il primo posto in classifica.

Il Napoli parte col piede sull’acceleratore e passa in vantaggio al 6′. Palla per Osimhen, che anticipa de Vrij e viene toccato dal difensore nerazzurro. L’arbitro Doveri, richiamato dal Var, rivede le immagini e assegna il calcio di rigore. Insigne dal dischetto non trema, 1-0. L’Inter accusa il colpo e concede spazi ai padroni di casa, che sfiorano il bis al 13′. Zielinski controlla al limite dell’area e piazza il sinistro: palo. Dopo l’avvio forsennato, il ritmo cala e l’Inter entra in partita, avanzando il baricentro e aumentando la pressione nella metà campo offensiva.

La porta partenopea non corre rischi reali, mentre l’Inter si espone alle ripartenze con le fiammate di Osimhen. Il nigeriano al 29′ spaventa la difesa dei campioni d’Italia: sinistro dal cuore dell’area di rigore, deviazione e palla oltre la traversa. L’Inter si fa viva al 35′. Perisic vola sulla fascia sinistra e cross, Dzeko ha il tempo di prendere la mira ma il colpo di testa è centrale: Ospina ringrazia. Le squadre si allungano, ai ribaltamenti di fronte non corrispondono occasioni: si va all’intervallo sull’1-0.