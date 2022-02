Mps-David Rossi, moglie: “Pm Natalini? Svia domande, ‘non ricordo’ inaccettabili”

(Adnkronos) – “A domande precise svia” e poi “un magistrato che dice ‘non ricordo’ non è accettabile, non è ammissibile”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, dando le sue impressioni sulle affermazioni fatte dal pm Aldo Natalini nella prima parte dell’audizione davanti alla Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, che è stata sospesa e riprenderà non appena terminati i lavori d’aula.

“A domande precise svia. Ad esempio quando Zanettin (presidente della Commissione ndr) ha chiesto, a più riprese, delle immagini prima e dopo gli spostamenti nell’ufficio, ha sviato”, sottolinea Tognazzi che punta il dito contro i “non ricordo”: “Non è accettabile, è ingiustificabile. Va bene un ‘non ricordo’ per un passante, ma non per un magistrato. E poi continua ad affermare la versione di Nastasi, ma la cosa ancora più grave è: se il colonnello Aglieco non ha detto cose vere perché non hanno proceduto a denunciarlo?”.

A non convincere la moglie di David Rossi le parole del pm Natalini sui fazzoletti sporchi di sangue: “Stando agli atti, quelle macchie sono compatibili con le ferite alle labbra non ai polsi: perché insiste sui tagli al braccio? Quei fazzoletti sono stati distrutti prima di un’archiviazione perché ritenuti rifiuti e non reperti, ma su quali basi se l’indagine non era chiusa, non è chiaro”. Grazie al lavoro della Commissione e alle varie audizioni “le contraddizioni – continua la moglie di David Rossi – stanno venendo fuori”.

“L’audizione di Mussari è stata ciò che mi aspettavo. Il legame forte e profondo che c’era l’ho riconosciuto in pieno e mi sono addirittura commossa”, afferma ancora all’indomani dell’audizione dell’ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, che davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell’ex capo della Comunicazione di Mps ha parlato del loro rapporto di amicizia.

“Io non entro e non voglio entrare nelle dinamiche bancarie, ma umanamente l’audizione è stata ciò che mi aspettavo”, sottolinea. L’ex presidente di Mps “ha fatto una descrizione di David e io avrei usato quelle stesse parole – conclude – Mi sono sentita condivisa: David era quello”.