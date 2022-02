Morta a 78 anni Donatella Raffai, prima conduttrice ‘Chi l’ha visto?’

(Adnkronos) – E’ morta a 78 anni Donatella Raffai, prima storica conduttrice di “Chi l’ha visto?” al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La notizia è stata diffusa dal marito Silvio Maestranzi, ex regista Rai e sceneggiatore. I funerali si svolgeranno domani a Roma alle 12.30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732), dove “la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione”.