(Adnkronos) – “Sono addolorata e dispiaciuta. E’ scomparsa una grande attrice”. Così Sophia Loren raggiunta dall’Adnkronos ricorda Monica Vitti scomparsa oggi all’età di 90 anni. “L’ultima volta che l’ho vista è stato ai funerali di Mastroianni – ricorda l’attrice – la sua scomparsa è una grande perdita non solo per il cinema ma per tutti noi”.

(di Alisa Toaff)