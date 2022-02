Mini Countryman: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

L’anno prossimo debutterà la nuova Mini Countryman, ovvero la terza generazione per la SUV della Casa di Oxford. Dato che la carrozzeria misurerà all’incirca 450 centimetri, andrà a competere direttamente con la SUV di dimensioni compatte Audi Q3.

Inoltre, la prossima Mini Countryman condividerà la piattaforma modulare FAAR con la nuova BMW Serie 2 Active Tourer, mentre l’assemblaggio sarà affidato all’impianto tedesco di Lipsia. Adotterà anche la tecnologia Mild Hybrid da 48V, per la versione Cooper da 170 CV con il motore a benzina 1.5i TwinPower Turbo a tre cilindri, nonché per la sportiva declinazione Cooper S con il propulsore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri.

Infine, per la futura Mini Countryman non sarà confermata la propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Tuttavia, adotterà la propulsione elettrica, con le specifiche motorizzazioni da 136 CV o 258 CV di potenza e il pacco delle batterie da 60 kWh per 450 km di autonomia massima.