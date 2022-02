Il Festival e Milva: la canzone italiana e un’icona di stile. Credo che bisognerebbe dedicare molti eventi a La Rossa nella Città dei Fiori, visto che è stata la cantante con maggiori partecipazioni al Festival (15 volte) ed è stata una autentica ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.

In suo onore è stata allestita una raffinatissima mostra, “Milva icona di stile” presso il foyer del Casinò di Sanremo, un progetto reso possibile dalla concessione degli abiti da parte della figlia Martina Corgnati: un viaggio lungo 50 anni di carriera nella sua musica, nella sua arte, nella sua femminilità fatto attraverso gli abiti iconici che Milva ha indossato in alcune occasioni più celebri, non solo al Festival ma anche nei teatri più famosi del mondo che hanno dato spazio alla sua immensa arte. Sedici meravigliose creazioni realizzate per lei da Versace, Armani e Ferré, un omaggio davvero raffinato che toccherà dopo Sanremo il Museo nazionale Rossini di Pesaro e il Teatro Franco Parenti di Milano. Successivamente gli abiti saranno battuti all’asta di beneficenza da Cristiano De Lorenzo, direttore generale di Christie’s Italia. Il ricavato sarà destinato all’avvio di un progetto di cura attraverso l’arte per migliorare la vita di pazienti fragili e delle loro famiglie promosso da Qualia in collaborazione con MediCinema Italia.