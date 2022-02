Michelle Impossible: lo show della Hunziker (16 febbraio)

Al via domani mercoledì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5, il primo dei due speciali “Michelle Impossible“, l’atteso one woman show di Michelle Hunziker.

Michelle Impossible: le anticipazioni del programma

Due serate evento (la seconda andrà in onda il prossimo mercoledì) che vedono protagonista assoluta uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano.

Col supporto dell’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, Michelle Hunziker condurrà, canterà, ballerà e si racconterà senza filtri, ripercorrendo anche grazie alla presenza dei tanti amici e colleghi i suoi strepitosi 25 anni di carriera.

Tra i personaggi al suo fianco nella prima puntata, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi,il Mago Forest ela Gialappa’s Band.

E per la prima volta dopo 20 anni, Michelle salirà su un palco con l’ex marito Eros Ramazzotti per un duetto inedito.

In questo racconto personale e professionale anche la figlia Aurora Ramazzotti che alla fine di ogni serata si prenderà gioco di tutto quello che ha fatto la mamma.

Presenze fisse dello show anche le comiche Katia Follesa e Michela Giraud:conla loro ironia e simpatia coinvolgeranno Michelle in gag inaspettate.