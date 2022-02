MessageBird lancia un fondo ONG da 10 milioni di dollari per sostenere la pace nel mondo

I primi 100 mila dollari, annunciati oggi, finanzieranno un’iniziativa per aiutare i rifugiati ucraini e russi a mettersi in salvo e offrire visti.

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–MessageBird annuncia oggi il lancio di MessageBird.org, un fondo aziendale ONG progettato per investire in iniziative innovative di mantenimento della pace e fornire una piattaforma per aiutare a coordinare gli sforzi umanitari della comunità tecnologica globale. Finanzierà anche programmi di salute mentale intorno a grandi situazioni di crisi.





L’annuncio arriva in un momento in cui MessageBird ha preso una posizione ferma e pubblica contro l’invasione russa dell’Ucraina fin dal suo inizio. Fondata ad Amsterdam, Paesi Bassi, MessageBird ha anche un hub con sede in Ucraina e ha fornito aiuto ai suoi dipendenti con sede lì con alloggi e trasporti sicuri.

L’azienda ha anche partecipato al lancio di una ONG privata chiamata ‘People for People’ formata appositamente per aiutare quelli in Ucraina. Questo rappresenta gli sforzi reciproci dei fondatori dei tre maggiori ‘unicorni’ olandesi, Ali Niknam (bunq), Joris Beckers (Picnic), e il fondatore e CEO di MessageBird Robert Vis.

Il fondatore e amministratore delegato di MessageBird, Robert Vis, ha detto: “Come persona nata in Europa, sento che è mio dovere parlare pubblicamente di una guerra che si sta svolgendo ai suoi confini e mostrare sostegno per la pace. Per me, come parte di una nuova generazione di fondatori e CEO di tecnologia, ho la responsabilità di parlare e far sentire la mia voce. Dobbiamo tutti sfruttare la nostra influenza e le nostre capacità tecnologiche per promuovere la pace globale e far capire che viviamo in un mondo in cui le conseguenze derivano da tali azioni”.

MessageBird imporrà le proprie sanzioni ai suoi clienti russi chiudendo l’accesso API alla loro piattaforma, bloccherà il traffico di SMS e voce ai vettori russi da parte della sua base clienti globale e reindirizzerà tutto il traffico di comunicazioni umanitarie e ONG attraverso accordi di roaming internazionale.

“Il denaro è necessario per fornire l’aiuto umanitario appropriato alle persone colpite dalla crisi in corso in Ucraina. Ma oltre l’Ucraina, stiamo cercando di espandere le nostre capacità di comunicazione per altre situazioni di crisi, così come assumere ed educare i rifugiati o fornire i nostri servizi ad altre ONG. È una battaglia costante che affrontiamo”.

MessageBird.org userà i dieci milioni di dollari iniziali per distribuirli nei prossimi 24 mesi, anche se è ambiziosa nel raccogliere più capitale una volta che avrà dimostrato il suo modello. Utilizzerà un meccanismo della fondazione olandese chiamato certificazione AMBI per raccogliere capitale di terzi e rispettare i severi requisiti di trasparenza necessari per ottenere questa certificazione.

Per saperne di più visitare il sito www.messagebird.org .

