Mercedes-Benz Classe V: allo studio la lussuosa versione di Maybach

Prossimamente, la gamma della grande monovolume Mercedes-Benz Classe V potrebbe essere ampliata alla declinazione firmata dalla speciale divisione Mercedes-Maybach. Stando alle indiscrezioni, il modello ‘alter ego’ in chiave più lussuosa sarà disponibile esclusivamente nella variante Extralong da 537 cm di lunghezza.

La futura Mercedes-Maybach V400d sarà equipaggiata con il motore diesel 2.9d a sei cilindri in linea da 330 CV di potenza, non previsto dalla configurazione standard della Mercedes-Benz Classe V. Quest’ultima, infatti, è proposta solo con il propulsore 1.9d a gasolio per le versioni V220d da 163 CV, V250d da 190 CV e V300d da 239 CV di potenza.

Oltre alla variante Extralong, la gamma della grande monovolume Mercedes-Benz Classe V comprende anche le configurazioni Compact da 490 cm e Long da 514 cm di lunghezza. Infine, è prevista anche l’innovativa EQV a propulsione elettrica, ma solo nelle varianti Long ed Extralong.