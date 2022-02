Sempre meno italiani vanno al ristorante: il 2022 è l’anno dei meal kit

La pandemia ha cambiato le abitudini alimentari degli italiani, non solo a casa ma anche al di fuori delle mura domestiche.

Le risorse economiche sempre più limitate per molte famiglie e l’obbligo del Super Green Pass hanno ridotto in modo piuttosto significativo l’affluenza nei ristoranti, che in questi ultimi anni è calata in tutta Italia.

Un’ulteriore stangata per i ristoratori è arrivata con lo sbarco anche in Italia di HelloFresh: il servizio che permette di ricevere box ricette a casa e che sta letteralmente spopolando.

Appare ormai evidente che questa nuova tendenza sia destinata a crescere sempre di più nel prossimo futuro: la rivoluzione è iniziata anche nel nostro Paese e bisogna ammettere che i meal kit sono una trovata davvero geniale.

Scopriamo però nel dettaglio come funzionano le box ricette di HelloFresh e perché piacciono così tanto agli italiani, che le preferiscono alla cena al ristorante o al classico delivery.

Box ricette a casa: come funziona HelloFresh

HelloFresh è un servizio di food delivery che permette di ricevere a casa, ogni settimana, gli ingredienti già porzionati e le istruzioni per preparare dei piatti di volta in volta differenti.

Bisogna sottoscrivere un abbonamento, che però non impone alcun vincolo: si è liberi di interromperlo quando si vuole o anche di cancellarlo senza impegno.

Quando si entra nel portale di HelloFresh, si indica il numero dei pasti che si vogliono ricevere settimanalmente a casa ed il numero di persone ossia di porzioni.

Fatto ciò, non rimane che iscriversi al servizio e scegliere le proprie ricette preferite.

Sostenibilità e zero emissioni: il plus di HelloFresh

HelloFresh è ormai leader nel settore del kit meal ed il suo punto di forza, oltre alla qualità degli ingredienti che provengono da una filiera corta perché acquistati direttamente dai produttori locali, è l’attenzione nei confronti della sostenibilità.

HelloFresh infatti adotta un packaging ecologico e riciclabile, utilizzando gli imballaggi solo quando strettamente necessario proprio per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.

Compensa inoltre la CO2 con iniziative e progetti sostenibili, come la salvaguardia delle foreste dell’Amazzonia e può dunque definirsi un servizio a zero emissioni. Questo è un dettaglio che al giorno d’oggi fa la differenza e contribuisce a rendere HelloFresh il miglior servizio di meal kit in Italia e nel mondo.

Perchè gli italiani preferiscono i meal kit al ristorante

Lo abbiamo già accennato: ad oggi gli italiani sembrano preferire un servizio di meal kit come HelloFresh piuttosto che la cena al ristorante.

Questo perché è cresciuta l’attenzione al risparmio e mangiare fuori costa sicuramente di più che ricevere le box ricette a casa.

Va poi considerato il fatto che al giorno d’oggi per andare al ristorante occorre il Super Green Pass e non tutti sono in possesso della certificazione verde.

Poter infine toccare con mano gli ingredienti, accertarne la qualità e la freschezza e preparare i piatti personalmente è senza dubbio più gratificante. Non c’è dunque da stupirsi se la tendenza del momento sia proprio questa: ricevere i meal kit direttamente a casa.