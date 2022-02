Mattarella sceglie il Quirinale, no a trasloco in casa romana

(Adnkronos) – Il presidente Sergio Mattarella, appena rieletto, abiterà al Quirinale. L’uso della casa presa in affitto qualche mese fa nel quartiere Pinciano-Parioli a Roma, per qualche mese simbolo tangibile della nuova vita che si profilava da senatore di diritto, ora si presenta puramente come un’eventualità logistica.

La casa romana c’è, oltre a quella palermitana, ma è il Quirinale ad essere sede della Presidenza della Repubblica ed è lì che il Presidente della Repubblica svolgerà il suo ruolo di neo rieletto Capo dello Stato e abiterà.

Sono molteplici le considerazioni che lo rendono ineludibile: e sono organizzative, protocollari e, non da ultimo, di sicurezza. Ciò non significa che Mattarella abbia rinunciato all’appartamento nei pressi di Villa Borghese. Anzi, secondo quanto apprende l’Adnkronos, non è affatto escluso il Presidente possa trascorrervi del tempo.