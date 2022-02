Mascherine all’aperto, Garattini: “Contagi alti, errore toglierle”

(Adnkronos) – Sul covid in Italia, “se si diffonde ottimismo, le persone si comportano da ottimiste. E’ un errore, quindi, dire ‘togliamo la mascherina all’aperto’ con un numero di contagi ancora elevato. Teniamola invece, perché così acceleriamo la caduta del numero delle infezioni”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.

“Se continuiamo invece a fare manifestazioni, per esempio con migliaia di persone allo stadio, non riusciamo a diminuire il contagio – avverte Garattini -. La prudenza deve essere ancora la nostra bussola”, ammonisce, ricordando che anche quest’anno “tenendo la mascherina abbiamo evitato l’influenza. A mio parere va tenuta anche all’aperto – ribadisce – fino a quando non avremo un sensibile e importante calo dei contagi. Quando scenderemo a qualche migliaio al giorno si potrà togliere con maggiore serenità. Si doveva aspettare”.