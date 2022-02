Manifestazione oggi a Milano per la pace in Ucraina

(Adnkronos) – In migliaia a Milano sfilano oggi per la pace in Ucraina. Il corteo, con alla testa una lunga bandiera della pace, è partito intorno alle 15.30 da piazza Castello e si sta dirigendo verso il centro città.

La manifestazione, dal titolo “Milano contro la guerra”, è stata organizzata dal coordinamento Milano antirazzista meticcia e solidale, con l’adesione di centri sociali e collettivi studenteschi, oltre che di numerose sigle, da Arci, a Sentinelli, Anpi, Rifondazione comunista e Sinistra italiana.

Il corteo è affollato di famiglie con bambini e ragazzi, oltre che di membri della comunità ucraina. Tra i partecipanti anche il gruppo “La rappresentante di lista”.