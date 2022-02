Manchester United sceglie Tezos come partner ufficiale di blockchain e del kit di allenamento

MANCHESTER, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Manchester United (NYSE: MANU; la “Società”, il “Club” e il “Gruppo”) ha annunciato oggi un’importante collaborazione pluriennale che vedrà Tezos, uno dei blockchain più avanzati e sostenibili al mondo, raffigurata sulla gamma di kit di allenamento femminili e maschili del Club.

Il kit di allenamento col marchio Tezos farà il suo debutto sugli atleti della prima squadra prima della partita di questo weekend contro il Southampton, presentando ai fan del Manchester United la collaborazione e la tecnologia Web3 attraverso il blockchain di Tezos.

Tezos è all’avanguardia della rivoluzione globale del blockchain che consente di avere interazioni digitali rapide, sicure ed efficienti senza la necessità di intermediari.

Un blockchain originale proof-of-stake, Tezos è stato realizzato con un design efficiente dal punto di vista energetico che gli consente di operare in modo più pulito ed ecologico rispetto agli altri blockchain.

Tezos è anche diverso rispetto agli altri blockchain nel senso che può evolversi senza soluzione di continuità, con periodici aggiornamenti progettati e approvati dalla sua comunità globale di utenti e sviluppatori.

Victoria Timpson, CEO di Alliances and Partnerships per il Manchester United, ha dichiarato: “È una collaborazione molto entusiasmante per il Manchester United perché ci allinea ad uno dei blockchain più avanzati, affidabili e sostenibili in un’area della tecnologia che promette di rivoluzionare interamente il modo in cui tutti possono interagire, compresi il Club e i nostri fan.

“Siamo particolarmente lieti di collaborare con uno dei blockchain più ecologici, utilizzando tecnologia efficiente dal punto di vista energetico, che limita le emissioni di carbonio e abbassa i costi, in linea con l’impegno più ampio del Club per promuovere la sostenibilità ambientale.

“Le collaborazioni sono al centro della nostra forza come squadra e supportano l’ambizione al successo sul campo, e siamo lieti di accogliere Tezos come l’ultimo leader nel settore ad entrare nella nostra famiglia di partner”.

Edward Adlard, Responsabile di adozioni e sviluppo commerciale, Tezos Ecosystem, ha dichiarato: “In tutta la sua storia, il Manchester United si è evoluto continuamente, con il supporto della sua comunità enorme e diversificata di tifosi e di partner. Tezos consentirà al Manchester United di utilizzare blockchain e Web3 per trasformare il coinvolgimento di fan, giocatori, squadre e partner.

“La decisione della squadra di calcio più grande del mondo di scegliere Tezos come suo blockchain preferito è un’ulteriore conferma che il design ponderato abbinato a una robusta sicurezza, tariffe del gas basse e l’innovazione guidata dalla comunità sono i fattori essenziali che guidano la prossima ondata di adozione nella nuova rivoluzione digitale”.

Oltre al branding di Tezos sul kit di allenamento della squadra, la collaborazione comprenderà anche diverse nuove esperienze per i fan realizzate sulla base del blockchain di Tezos e una promessa di sostenere la Manchester United Foundation con donazioni continue in tez, la valuta nativa del blockchain di Tezos, per allenare, educare ed ispirare i giovani nella comunità locale.

Per maggiori informazioni sulla collaborazione e per saperne di più sulle blockchain fare clic qui www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos oppure www.tezos.com/manutd

Informazioni sul Manchester United

Il Manchester United è una delle squadre più conosciute e di maggior successo al mondo di uno degli sport più amati in assoluto – il calcio. Con una tradizione di 144 anni, abbiamo vinto 66 trofei, che ci hanno permesso di costruire un marchio sportivo leader a livello planetario e una community globale di 1,1 miliardi di fan e follower. La nostra grande comunità di appassionati offre al Manchester United una piattaforma globale per generare incassi significativi da fonti multiple, tra cui sponsor, merchandising, licenza dei prodotti, nuovi media e telefonia mobile, trasmissioni e partite.

Informazioni su TEZOS

Tezos è smart money, denaro intelligente, che ridefinisce ciò che significa avere e scambiare valore in un mondo digitalmente connesso. Un blockchain Proof of Stake autoaggiornabile ed efficiente dal punto di vista energetico con un’esperienza comprovata, Tezos adotta senza problemi le novità di domani senza le interruzioni alla rete di oggi. Per maggiori informazioni, visitare www.tezos.com.

Informazioni su TEZOS FOUNDATION

La Tezos Foundation è una fondazione svizzera senza scopo di lucro che supporta lo sviluppo e il successo a lungo termine del protocollo Tezos, un blockchain efficiente dal punto di vista energetico con la capacità di evolversi aggiornandosi autonomamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.tezos.foundation.

Informazioni sulla Manchester United Foundation

La Manchester United Foundation utilizza il calcio per coinvolgere e ispirare i giovani a costruire una vita migliore per sé stessi e unire le comunità nelle quali vivono. Il personale dedicato offre allenamento calcistico, programmi educativi e sviluppo personale, offrendo ai giovani opportunità per cambiare e migliorare la loro vita. Per saperne di più, visitare il sito www.mufoundation.org

