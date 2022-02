Manageritalia: “Riconferma del Presidente Mattarella ottimo segnale, manager pronti a fare loro parte”

(Adnkronos) – “La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è un ottimo segnale per il Paese e per i manager italiani. Adesso, però, dobbiamo vincere le sfide del Pnrr: transizione digitale ed ecologica, economia circolare, innovazione e trasformazione del mercato del lavoro su cui si concentreranno le risorse del Piano. Per coglierle servono riforme vere, condivise e inclusive, dal Lavoro alle Politiche attive, dalle Pensioni al Welfare, per raggiungere una crescita strutturale, che non lasci indietro nessuno”. Lo afferma Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“L’Europa ci chiede stabilità e competenza, che il presidente Mattarella ed il governo Draghi possono oggi garantire -afferma Mantovani- . Il futuro dell’Italia si gioca sulla lungimiranza e capacità di buona spesa e sulla chiarezza sull’utilizzo delle risorse del Recovery, una chiarezza di cui i manager e le aziende italiane hanno immediatamente bisogno. E in questo il Terziario merita un’attenzione particolare perché è un driver fondamentale per uno sviluppo vero e strutturale nel quale anche i manager hanno un ruolo determinante”.

