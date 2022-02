M5S, Grillo atteso a Roma nelle prossime ore

(Adnkronos) – Beppe Grillo è atteso a Roma nelle prossime ore. Il garante del M5S potrebbe arrivare presto nella Capitale, per provare a risolvere l’impasse causato dall’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l’efficacia del nuovo statuto 5 Stelle e l’elezione di Giuseppe Conte come leader del Movimento. “Beppe non ha ancora deciso se arrivare a Roma in serata o domani”, fanno sapere fonti di primo piano del Movimento. Fonti vicine a Grillo spiegano che “presto” ci sarà un “incontro”. Del resto lo stesso Grillo in un post sui social ha annunciato un confronto anche con Conte.