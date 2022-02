ltalìaSì speciale Sanremo (5 febbraio)

In occasione della serata finale del Festival ItaliaSì si trasferisce a Sanremo.

Le anticipazioni della puntata

Nella puntata in onda sabato 5 febbraio alle 17 su Rai1, a poche ore dall’evento Marco Liorni, con Mauro Coruzzi, ospiterà in studio i protagonisti della manifestazione e sì collegherà in diretta con il teatro Ariston e con gli alberghi dove soggiornano i cantanti in gara e gli ospiti d’onore. Anche in quest’occasione il centro del racconto di ItaliaSì! sarà il podio, lo Speakers’ corner su cui saliranno osservatori, giornalisti e persone comuni per dire la loro sul festival.