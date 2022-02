LNER lancia un sito internazionale che rende più semplici i viaggi per i turisti esteri

(Adnkronos) – LONDRA, Feb. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — London North Eastern Railway (LNER) è orgogliosa di annunciare il lancio del suo nuovo sito internazionale, che renderà i viaggi più semplici e fruibili per i clienti esteri.

Il nuovo sito web coincide con la rimozione dell’obbligo di tampone pre-partenza e della quarantena per i vaccinati in arrivo in Inghilterra o in Scozia a partire dall’11 febbraio 2022.

Con un’iniziativa per l’ampliamento della quota di mercato globale di LNER, i clienti di 10 Paesi, tra cui Cina, Giappone, Spagna, Corea del Sud e Italia, sono tra i primi a trarne vantaggio per le prenotazioni effettuate direttamente online.

Il nuovo motore di ricerca e prenotazione di LNER offre ai clienti provenienti da questi Paesi la possibilità di acquistare i biglietti ferroviari nella propria lingua e nella propria valuta. Il sito web LNER.co.uk rileverà automaticamente i clienti che stanno effettuando la ricerca fuori dal Regno Unito, reindirizzandoli al sito personalizzato per migliorare la loro esperienza di prenotazione. Il lancio del sito web avviene in concomitanza con la reintroduzione dell’orario completo di LNER, escluse le opere di ingegneria pre-programmate, pertanto i clienti potranno scoprire destinazioni su tutta la tratta della costa orientale, lunga oltre 1.500 km.

LNER ha collaborato con Omio, azienda di tecnologia per i viaggi e rivenditore di servizi ferroviari, per sviluppare il sito affinché possa operare in 20 lingue e 26 valute, inclusi Euro, Won sudcoreano e Yen giapponese, oppure utilizzando un metodo di pagamento riconosciuto nel Paese di origine.

David Horne, Amministratore delegato di LNER, ha dichiarato: “La nostra mission è trasformare i viaggi ferroviari, invitando sempre più clienti ad esplorare le bellezze dell’Inghilterra e della Scozia sui nostri eccellenti treni Azuma. Con il lancio del nostro sito web internazionale stiamo offrendo ai clienti la migliore esperienza possibile per tutta la durata del loro viaggio, dal momento della prenotazione all’effettiva partenza, fino all’arrivo a destinazione.”Stiamo continuando a registrare una forte domanda da parte dei clienti che viaggiano con LNER per svago, il che rappresenta un’importante ripresa dopo la pandemia. Il nostro nuovo sito web internazionale ora agevolerà un numero sempre maggiore di turisti esteri che scelgono di viaggiare con LNER e di visitare le nostre fantastiche destinazioni.”

Secondo i dati dell’Office for National Statistics, nel 2019 nel Regno Unito sono arrivati 40,9 milioni di turisti, per una spesa di 28,4 miliardi di steriline: circa un quarto dei viaggiatori si è spostato in treno durante il soggiorno.

Molte delle destinazioni turistiche principali si trovano sulla tratta della costa orientale di LNER: Londra, Edimburgo, Leeds, York, Newcastle e Inverness. La tratta LNER inoltre offre alcuni dei più spettacolari panorami del nostro Paese, dalle Highlands scozzesi alla costa del Northumberland, fino ai numerosi villaggi e città che si incontrano lungo il percorso.

Dai dati dell’Office of Rail and Road è emerso anche che il numero di clienti di LNER tra luglio e settembre 2021 è tornato all’89,6 per cento dei livelli pre-pandemia, con circa 20 punti percentuali di vantaggio rispetto a qualsiasi altro operatore, e LNER si sta impegnando per raggiungere risultati ancora migliori.

Sally Balcombe, Chief Executive di VisitBritain, ha dichiarato: “Questa nuova iniziativa contribuirà a facilitare le future prenotazioni dei turisti esteri nel momento della programmazione del viaggio. Rimuovendo le restrizioni ai viaggi si comunica un messaggio di apertura e di invito ai turisti, incoraggiandoli ad esplorare di più, viaggiare e rimanere più a lungo e contribuendo a un rilancio del turismo in più zone del Paese, a vantaggio delle economie locali”.

Anche VisitScotland è favorevole all’iniziativa. Secondo i dati del 2019, pre-pandemia, i soggiorni in Scozia con pernottamento effettuati da turisti stranieri sono stati 3,4 milioni, un terzo dei quali proveniente dall’Europa, per una spesa 2,5 miliardi di sterline, di cui il 36 per cento era rappresentato da turisti europei.

Malcolm Roughead, Chief Executive di VisitScotland, ha affermato: “Siamo lieti del lancio del nuovo sito web internazionale di LNER, che rende più semplici le prenotazioni e i viaggi ferroviari dei turisti. I viaggi in treno sono essenziali affinché la Scozia diventi una destinazione turistica sostenibile e noi siamo a favore di tutte le iniziative che li possono incentivare, e che al contempo possono aiutare la ripresa del turismo scozzese dopo il COVID-19”.

LNER ha svariate iniziative per accogliere sempre più clienti che tornano a viaggiare in treno. “Seat Sure” permette ai clienti di viaggiare con la certezza di un posto a sedere riservato per tutta la durata del viaggio. Una volta a bordo, potranno godere del massimo dell’ospitalità e del servizio clienti di LNER, con una vasta scelta di cibi e bevande, forniti localmente nelle aree attraversate dalla tratta e serviti al posto in Prima classe e in Classe standard.

Per i turisti e i clienti che cercano ispirazione per scelte eco-sostenibili, LNER ha lanciato una “Guida verde” con tutti i migliori posti dove alloggiare, mangiare e bere durante il soggiorno a Londra, Newcastle o Edimburgo. https://www.lner.co.uk/our-destinations/travel-inspiration/green-guides/



Il nuovo parco veicoli Azuma di LNER garantisce notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale: i treni sono alimentati con fili elettrici sospesi che corrono lungo la maggior parte della tratta sulla costa orientale, offrendo la forma più ecologica di trasporto pubblico motorizzato.

Per far sì che i clienti viaggino in assoluta sicurezza, verranno garantite procedure di pulizia potenziate presso le stazioni gestite da LNER e a bordo dei treni.

Ulteriori informazioni:

Informazioni su LNER Obiettivo di London North Eastern Railway (LNER) è trasformare il viaggio su rotaia per i clienti e le comunità che serve. Il nostro parco veicoli composto dai moderni treni Azuma continuerà la tradizione LNER: stabilire nuovi record in termini di comodità, affidabilità ed esperienza del cliente. LNER ferma in oltre 50 stazioni lungo la tratta sulla costa orientale, che si estende per oltre 1.500 km, passando per alcuni dei paesi e delle città principali tra Londra, Midlands Orientali, Yorkshire, Inghilterra nord-orientale e Scozia.

Le foto che accompagnano il presente annuncio sono disponibili all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4708fe4-fbad-49da-92b8-a1137a39f817

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/521923ad-bf6e-49fd-889a-104f4a36dc56

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af1251d6-3c79-4212-b4d4-f6f263d5885d