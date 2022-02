Link Building, le strategie: come e quando si fa?

Fare Link Building seriamente è uno dei primi passi se vuoi che il tuo sito cresca e possa posizionarsi tra i primi sul motore di ricerca di Google. Ma come si fa e soprattutto quando?

Seo e posizionamento del sito

Il sito che hai creato è molto ben fatto e interessante, con contenuti che sono dettagliati nei minimi dettagli. Non solo, c’è anche una grande attenzione alla SEO e allo sviluppo delle parole chiave più importanti con foto e video.

Nonostante questo nel momento in cui verifichi le visite, noti che nessuno vede il sito e tanto meno i contenuti che sono scritti con grande maestria. Qualcosa non va, ma cosa? Manca la Link Building.

Questo per dire infatti che non serve solamente la SEO e la perfezione dei contenuti, se non c’è dietro una strategia. Quando si parla di Link Building ci si riferisce ad un sistema da attuare al fine che Google possa posizionare il tuo sito e considerarlo autorevole.

Il motore di ricerca ha tantissimi siti da controllare e per arrivare alla decisione che il tuo possa essere tra i primi a posizionarsi, lo fa tramite un algoritmo. Questo prende in considerazione dei fattori tra cui qualità e quantità di backlinks.

Tutto questo è fondamentale per dare all’utente un consiglio di quale contenuto leggere e quale sito sia stato considerato sicuro in termini di qualità e sviluppo. Per questo motivo merita la prima pagina e l’attenzione degli utenti.

Come fare la Link Building?

Non è un concetto così facile da attuare, infatti Google è molto severo e funziona pur sempre ad algoritmi. Cosa vuol dire? Il motore di ricerca valuta il link interno che si è andato a creare e lo valuta come buono, ma ci sono anche dei siti che tramite pagamento possono mettere tutti i link che si vuole e il posizionamento porta allo sviluppo di un business alternativo.

Ma anche in questo caso non è detto che il tuo sito vada tra i primi che sono posizionati su Google. Le strategie possono essere tantissime e devono seguire il requisito fondamentale della conoscenza nonché professionalità.

I professionisti del settore mettono in pratica tutti quanti i loro piani per svolgere al meglio il link building e gli strumenti da utilizzare sono i seguenti:

Il money site che è il tuo sito che deve essere posizionato su Google ai primi posti

che è il tuo sito che deve essere posizionato su Google ai primi posti PageRank ovvero l’assegnazione dei voti da 0 a 10 da parte di Google tramite un algoritmo, anche se come strumento viene usato molto poco

ovvero l’assegnazione dei voti da 0 a 10 da parte di Google tramite un algoritmo, anche se come strumento viene usato molto poco La Serp che sono tutti i siti che vengono mostrati all’interno di Google quando si fa una ricerca dettagliata con parola chiave oppure argomento

che sono tutti i siti che vengono mostrati all’interno di Google quando si fa una ricerca dettagliata con parola chiave oppure argomento I livelli di Link Building che si chiamano Tier 1 – 2 – 3.

Il Tier 1 sono tutti i backlinks che vanno direttamente al tuo sito web. Questo è uno degli step più complicati che necessità di tempo e di grande professionalità per andare a creare un grappolo di contenuti, link e blog proprio per vedere come funziona l’algoritmo di Google.

Il Tier 2 si occupa di puntare tutti i link creare nel primo step. Una volta che si è compreso il meccanismo facendo in modo che tantissimi link puntino al tuo sito, si possono iniziare ad usare i servizi che sono a pagamento e si trovano sul Web.

Il Tier 3 è la continuazione per puntare i link del Tier 1 e Tier 2 cercando di rendere il tuo sito autorevole. Si attua solo se strettamente necessario andando ad utilizzare commenti su forum e blog.

Fare Link Building è altamente difficile nonché rischioso, perché se fatto male rischia di non posizionare il sito su Google e trovare anche delle penalizzazioni lungo la strada. La strategia migliore non è solo quella di prendere tempo ma anche di affidarsi ad un professionista del settore e con esperienza, per acquisire backlink italiani e arrivare a raggiungere l’obiettivo.