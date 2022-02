L’informazione sanremese parte da Studio News

Tra i grandi protagonisti dell’edizione 2022 del Festival ci sono stati i due volti del giornalismo d’informazione in tempo reale: Andrea Iannuzzi e Patrizia Barsotti che hanno trasmesso direttamente da Casa Sanremo il programma “Studio News”, un format innovativo che ha tessuto una rete di pubbliche relazioni, notizie, curiosità fondendo il colore del talk show con il dinamismo della web tv.

Andrea, chi vorresti ringraziare per questa prima edizione di Studio News?

Tutti quelli che ci hanno creduto! Ma anche a coloro che pur essendo dubbiosi ci hanno supportato ugualmente e hanno vinto questa sfida con noi. Grazie davvero alla mia compagna d’avventura Patrizia Barsotti con cui questo progetto è nato durante il primo lockdown, al direttore di Aska News Giovanni Battista Todini per averci sostenuto e a Serena Sartini per il grande lavoro fatto assieme a noi.

A distanza di qualche giorno dall fine del Festival come valuti questa esperienza?

Un Sanremo tanto imprevedibile perché diverso da tutti gli altri, a metà tra quello del 2020 e quello del 2021: esserci in questa nuova veste dopo 33 anni che lo seguo rinnova il mio amore per questo lavoro.

Patrizia- Condivido il pensiero di Andrea e aggiungo unn ringraziamento a Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo e a tutti coloro che ci hanno seguito con tanto affetto e partecipazione!

Andrea, sei soddifatto del podio?

Si, sono molto soddisfatto di come è andato questo Festival e sono felicissimo della vittoria di Mahmood e Blanco. Dal primo ascolto ho capito che Brividi sarebbe stata una bomba e non mi sono sbagliato. Mamhood ha una voce unica, uno stile unico, un’espressività davvero senza limiti. Blanco è il nuovo che avanza.

Patrizia, dici che possiamo portarci a casa una seconda vittoria all’Eurovision?

Assolutamente si! Magari! C’è grande attesa per questo Eurovision made in Italy!

Andrea, quanto è stato importante oggi l’informazione e la musica attravero i social?

E’ evidente la loro importanza da ogni punto di vista. Sono i canali più diretti, veloci, coinvolgenti, universali. Abbiamo scelto questo canale proprio per l’intrinseca libertà di aggregazione.

Patrizia oggi la musica parte Tik Tok per arrivare al mainstream: come vivi questa nuova tipologia di comunicazione e di successo per molti arstisti come Matteo Romano?

In realtà le preplessità ci sono state un po’ per tutti, almeno in una fase iniziale. Il primo a credere in queste nuove forme di musica da portare all’Ariston è stato Claudio Baglioni. Oggi invece non ne possiamo più farne a meno. Questo è il futuro e su questo costriuremo i nostri progetti futuri anche in termine di comunicazione.

Nel vostro palinsesto sanremese qual’è stato il momento più emozionante?

Patrizia- La presenza i Claudio Fasulo:una grandissima emozione, un momento che condivido anche con Andrea. E ovviamente le interviste ai cantanti, veri protagonisti di questo Sanremo 2022 che li sta premiando anche nelle classifiche.

Prossimi appuntamenti?

Andrea– Stiamo lavorando per nuovi Live legati a manifestazioni importanti sul modello di quanto fatto a Sanremo e ovviamente al Festival 2023!