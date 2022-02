Linea Verde Life: la puntata del 26 febbraio

Nuovo appuntamento con Linea Verde Life di sabato 26 febbraio alle 12.30 su Rai 1.

Un viaggio metropolitano ambientato nei luoghi più suggestivi di Roma: Piazza di Spagna, fontana di Trevi, Trastevere, Garbatella. Tappa anche alla Stazione Termini per incontrare tre giovani start up che sviluppano progetti in tema di sostenibilità urbana.

Le anticipazioni della puntata

Innovazione e arte nel segno dell’ambiente sono protagonisti in un’altra stazione della Capitale, quella della metropolitana di Garbatella, dove si trova il primo Green Smart Wall della Capitale e dove viene realizzato davanti alle telecamere un murale dipinto con vernici antismog.

Il viaggio approda a Villa Torlonia, uno dei polmoni verdi più amati della Capitale, per visitare la Serra Moresca, l’ultimo gioiello architettonico riaperto al pubblico, dove sono custodite particolari essenze esotiche.

E ancora, un’antica bottega artigiana di vetrate artistiche; un angolo di Argentina alle porte di Roma, in un allevamento a pascolo rigenerativo; un servizio a domicilio di toeletta mobile per cani e un nuovo sport facile da giocare anche per chi non ha mai preso una racchetta in mano, il pickleball.

Per chiudere, un assaggio del più classico street food romano, pizza e mortazza, e un viaggio gastronomico tra i primi piatti della cucina romanesca. Dagli gnocchi alla romana preparati da Federica De Denaro, ai capisaldi della tradizione: Cacio e pepe, Gricia, Carbonara e Amatriciana.