Linea Verde: la puntata del 20 febbraio

Linea Verde torna in onda domenica 20 febbraio alle 12.20 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata

Un viaggio in Veneto per una puntata dedicata alla bellezza. Beppe Convertini e Peppone ricevono un’investitura solenne dalla Confraternita del Prosecco per affrontare il loro percorso.

Si parte da Cartizze, nel cuore delle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Un paesaggio tra i più preziosi d’Italia riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’umanità proprio per il lavoro costante e sapiente degli agricoltori che attraverso i secoli ne hanno modellato le forme.

Come uniche sono le forme create da Antonio Canova, il più grande scultore del Neoclassicismo, nato a Possagno dove il conduttore andrà a visitarne la casa, la Gypsotheca e il maestoso Tempio. Sono passati duecento anni dalla morte del Canova, ma il suo ideale di bellezza rimane eterno.

Il bello è presente anche nella fabbrica dove nascono tessuti circondati da opere d’arte e nei vetri soffiati che si ispirano alle meraviglie degli abissi. Si andrà anche a vedere come nasce uno stracchino fatto come si faceva una volta, tutto grazie alla dedizione di tre sorelle.

Peppone arriverà a Bassano del Grappa per andare a curiosare in una cooperativa sociale famosa per la bontà e la cura dei suoi prodotti da mangiare. Anche qui parola d’ordine: bellezza!