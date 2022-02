LightCON annuncia il lancio ufficiale di “Rise of Stars” (ROS)

SEONGNAM, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Rise of Stars (ROS), un nuovo gioco per dispositivi mobili sviluppato da LightCON, una consociata di WEMADE MAX (amministrata dai due CEO Hyunguk Chang e Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730), è stato ufficialmente lanciato il 25.





Presentato in oltre 170 Paesi nel mondo a eccezione di Corea, Cina ecc., il gioco prevede otto lingue, tra cui inglese, cinese tradizionale e portoghese. Si può scaricare attraverso Google Play e Apple App Store.

Oltre ai combattimenti intensi in tempo reale, questo autentico gioco in blockchain 4x mette in campo navi da guerra e pianeti dal design elaborato nel vasto universo.

Il gioco presenta anche “Silthereum”, un nuovo token utilizzabile all’interno del gioco. Silthereum viene pagato come ricompensa per battaglie su grande scala, come quelle di conquista planetaria e di congresso, e gli utenti possono ottenere questi token tramite estrazione o spoliazioni utilizzando la Warship Carrier. Per questo motivo, si prevede una feroce lotta tra gli utenti per accaparrarsi i Silthereum.

ROS offre anche il progredito sistema NFT Warship Carrier. Warship Carrier, che costituisce il cuore dell’ecosistema token, trasporta un grande numero di navi da guerra. Questo elemento di gioco conferisce vari vantaggi di panoplie alle navi da guerra.

In particolare, tramite le due prevendite di NFT Warship Carrier tenutesi dal 27 gennaio, sono state vendute 1504 Warship Carrier nel giro di un solo minuto dall’apertura.

Gli NFT prevenduti sono attualmente scambiati tra gli utenti a un prezzo 15 volte maggiore rispetto a quello della vendita iniziale, a dimostrazione dell’alto livello di aspettative degli utenti per l’ecosistema di token ROS. Nel lungo termine verrà sviluppata e conferita una gamma di nuovi contenuti, come il servizio d’immobilizzazione, per l’espansione e il consolidamento dell’ecosistema dei token.

Oggi, in occasione della presentazione ufficiale di ROS, sono stati promossi vari eventi, tra cui uno in cui è possibile invitare degli amici e uno per raggiungere uno specifico livello di gioco. Attraverso gli eventi, per un periodo limitato di tempo saranno presentati sei milioni di token Silthereum complessivi unitamente a Warship Carrier gratuite.

Fonti

Wemade offre una piattaforma blockchain globale, WEMIX, sulla quale è possibile trasformare giochi di ogni genere in giochi blockchain. Molti giochi attualmente fruiscono dell’assistenza WEMIX e si mira a fornire assistenza a 100 giochi la cui moneta chiave è il token WEMIX prima di fine 2022.

Collegamento al video: https://youtu.be/83Y0HxXDl-U

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per LightCON



Wemade Co., Ltd.



Young Ahn



+82-2-3709-2065



ay2000@wemade.com