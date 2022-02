Lifestyle Awards 2022: il premio Hi-tech a Xiaomi

Il premio HI–TECH va a XIAOMI, azienda leader nel settore degli smartphone capace di crescere continuamente negli anni e piazzarsi tra i primi posti in Italia e in Europa.

Xiaomi è una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone. Il market share dell’azienda in termini di spedizioni di smartphone è il terzo a livello globale, nel 2021. L’azienda ha creato la più grande piattaforma AIoT (AI + IoT) consumer con 400 milioni di dispositivi intelligenti connessi a essa, esclusi smartphone e laptop, dati aggiornati al 30 settembre 2021. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Ad agosto 2021, l’azienda è entrata per la terza volta nella classifica Fortune Global 500, posizionandosi al 338° posto, guadagnando 84 posizioni rispetto all’anno precedente.