Lifestyle Awards 2022: il premio Automotive a Peugeot

Il premio AUTOMOTIVE (in collaborazione con il canale Auto361.it) va a Peugeot, protagonista del mercato italiano con la 208, 2008, 3008 e la nuovissima 308. Ma non solo. La casa automobilistica ha ottenuto importanti riscontri nel 2021.

Eccellente dinamica del Marchio PEUGEOT

Crescita del 5% delle immatricolazioni rispetto al 2020

PEUGEOT 208 diventa leader del mercato europeo in tutti i segmenti (EUR30)

PEUGEOT 2008 conquista la leadership europea del segmento B-SUV (EUR30)

Grande riscontri per l’ultima generazione di PEUGEOT 308, svelata lo scorso anno.

Continua ad esprimere il coraggio nello sfidare le convenzioni, sviluppando in maniera estesa il tema della libertà di scelta in questo periodo di transizione energetica. Motori benzina, Diesel, ibrido plug-in, oppure 100% elettrico in arrivo il prossimo anno; propulsori che esprimono appieno il “Power of Choice”, la libertà di scegliere l’alimentazione ideale per i propri spostamenti, senza dover scendere a compromessi di alcun tipo in fatto di design, comfort, tecnologia, abitabilità e piacere di guida.