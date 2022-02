Lifestyle Awards 2022: i vincitori

MONOPOLI – Giungono alla settima edizione i Lifestyle Awards 2022, i riconoscimenti del giornale online Lifestyleblog.it, che ogni anno vengono assegnati alle personalità che si sono contraddistinte nel corso dell’ultimo anno per categoria.

I riconoscimenti sono assegnati dal direttore del quotidiano online, Bruno Bellini, insieme alla giuria di esperti.

TV

Per la sezione dedicata al piccolo schermo, Beppe Convertini si aggiudica il premio di personaggio maschile dell’anno con la conduzione di successo a Linea Verde, Azzurro – Storie di mare ed Evoluzione terra su Rai1.

Personaggio femminile dell’anno, invece, Roberta Capua: il suo ritorno in Rai è coinciso con un’edizione di successo per Estate in diretta e la conseguente chiamata al Primafestival in occasione dell’evento sanremese.

Per l’anniversario televisivo, C’è Posta per te: il programma di Maria De Filippi festeggia la sua 25esima edizione!

Tra i programmi novità, Drag Race Italia, andato in onda su Real Time e condotto da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Programma del mattino, invece, Uno Mattina condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella. Per il pomeriggio, invece, Ore 14 di Milo Infante in onda su Rai2.

Il premio inviato dell’anno, invece, va a Giammarco Menga, volto dei canali Mediaset. Un premio speciale, invece, a Giuseppe Di Tommaso de La Vita in Diretta per il ritrovamento di Nicola, il bambino di 21 mesi scomparso dalla sua casa nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze). Opinionista tv dell’anno, Adriana Volpe (Grande Fratello Vip).

Per la sezione TV Food, invece, un riconoscimento va a Renato Ardovino il maestro del cake design italiano, che ha fatto delle sue creazioni l’incontro perfetto di arte e pasticceria.

A Mariagrazia Cucinotta, infine, per la conduzione de L’ingrediente perfetto.

MUSICA

Per la sezione musica, il riconoscimento va ai Maneskin: annata straordinaria per la band che ha trionfato al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest.

A Orietta Berti, invece, il premio di personaggio femminile dell’anno: dopo il successo e la popolarità sanremese, in estate è protagonista del singolo Mille con Fedez e Achille Lauro.

Band rivelazione dell’anno SCILE: gruppo pop-rock formatosi a Matera e composto da Davide Morina, Nicola Di Taranto, Piero Lo Senno, Salvatore Leone e Carlo Di Gilio.

Per la sezione Video Musica, infine, il premio a Bad Bros Productions che tra i tanti video ha realizzato quello de L’odore del mare di Tiromancino feat. Carmen Consoli.

RADIO

Il premio di conduttore radiofonico dell’anno va a Ema Stokholma, volto e voce di Radio2 al fianco di Gino Castaldo (vincitore nel 2021) nel programma Back2Back. E’stata altresì protagonista degli ultimi Festival di Sanremo sempre con la stessa emittente oltre che per l’Eurovision Song Contest. Rivelazione e voce emergente dell’anno, Jody Cecchetto di Rtl 102.5, in onda sulla radio più ascoltata d’Italia dalle 19 con Protagonisti al fianco di Francesco Fredella (vincitore della scorsa edizione) e Gianni Simioli.

Per i programmi radiofonici, Monica Setta su Rai Isoradio. Il suo ultimo programma, Il Sorpasso, è un successo: boom di ascolti per la trasmissione quotidiana che la conduttrice di Uno mattina in famiglia guida ogni sera dalle 20 alle 21 in diretta dagli studi di Saxa Rubra.Senza dimenticare Lido Monica, Costume e società sotto l’ombrellone, appuntamento radiofonico estivo e due stagioni alla conduzione del programma al femminile Parla con lei, dedicato alle donne che hanno fatto la differenza nella pandemia.

Il premio di radio italiana all’estero, va invece a London One Radio, prima e unica radio italiana ufficiale in UK con sede a Londra (BBC supplier)

LIBRI

Novità dei Lifestyle Awards 2022 è la sezione Libri. I vincitori dell’edizione sono entrambi pugliesi. La prima è Monica Setta, giornalista e conduttrice televisiva – radiofonica. Nel 2021 ha pubblicato ben due libri: il primo è Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie (Rai Libri). Il secondo (ed. Piemme) è Il Presidente – La nuova Italia di Draghi. L’altro vincitore, invece, è Giuliano Sangiorgi con “Il tempo di un lento” (Einaudi). Un racconto di una storia affascinante e commovente che conquista il lettore e lo accompagna in un viaggio tra i ricordi.

CINEMA

Per la sezione cinema, il riconoscimento va a Federico Zampaglione, regista del film di successo Morrison che annovera nel suo cast Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli, Giglia Marra, Riccardo De Filippis, Adamo Dionisi.

L’altro premio è per Simona Ventura, con la sua opera prima da regista, il toccante docu-film “Le 7 giornate di Bergamo“.

Il premio INFORMAZIONE va ad Adnkronos per la sua ricca e costante presenza e informazione online, che si arricchisce di multimedialità e di un portale rinnovato graficamente oltre che di facile navigazione.

Il premio AUTOMOTIVE (in collaborazione con il canale Auto361.it) va a Peugeot, protagonista del mercato italiano con la 208, 2008, 3008 e la nuovissima 308.

Il premio HI–TECH va a XIAOMI, azienda leader nel settore degli smartphone capace di crescere continuamente negli anni e piazzarsi tra i primi posti in Italia e in Europa.