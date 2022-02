Lifestyle Awards 2022: i vincitori della sezione TV

Lifestyle Awards 2022: ecco i vincitori della sezione TV dedicata a programmi e personaggi del piccolo schermo.

Per la sezione dedicata al piccolo schermo, Beppe Convertini si aggiudica il premio di personaggio maschile dell’anno con la conduzione di successo a Linea Verde, Azzurro – Storie di mare ed Evoluzione terra su Rai1.

Personaggio femminile dell’anno, invece, Roberta Capua: il suo ritorno in Rai è coinciso con un’edizione di successo per Estate in diretta e la conseguente chiamata al Primafestival in occasione dell’evento sanremese.

Per l’anniversario televisivo, C’è Posta per te: il programma di Maria De Filippi festeggia la sua 25esima edizione!

Tra i programmi novità, Drag Race Italia, andato in onda su Real Time e condotto da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

Programma del mattino, invece, Uno Mattina condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella.

Per il pomeriggio, invece, Ore 14 di Milo Infante in onda su Rai2.

Il premio inviato dell’anno, invece, va a Giammarco Menga, volto dei canali Mediaset. Un premio speciale, invece, a Giuseppe Di Tommaso de La Vita in Diretta per il ritrovamento di Nicola, il bambino di 21 mesi scomparso dalla sua casa nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze). Opinionista tv dell’anno, Adriana Volpe (Grande Fratello Vip).

Per la sezione TV Food, invece, un riconoscimento va a Renato Ardovino il maestro del cake design italiano, che ha fatto delle sue creazioni l’incontro perfetto di arte e pasticceria.A MariagraziaCucinotta, infine, per la conduzione de L’ingrediente perfetto.