Lifestyle Awards 2022: i vincitori della sezione RADIO.

Il premio di conduttore radiofonico dell’anno va a Ema Stokholma, volto e voce di Radio2 al fianco di Gino Castaldo (vincitore nel 2021) nel programma Back2Back. E’stata altresì protagonista degli ultimi Festival di Sanremo sempre con la stessa emittente oltre che per l’Eurovision Song Contest.

Rivelazione e voce emergente dell’anno, Jody Cecchetto di Rtl 102.5, in onda sulla radio più ascoltata d’Italia dalle 19 con Protagonisti al fianco di Francesco Fredella (vincitore della scorsa edizione) e Gianni Simioli.

Per i programmi radiofonici, Monica Setta su Rai Isoradio. Il suo ultimo programma, Il Sorpasso, è un successo: boom di ascolti per la trasmissione quotidiana che la conduttrice di Uno mattina in famiglia guida ogni sera dalle 20 alle 21 in diretta dagli studi di Saxa Rubra.Senza dimenticare Lido Monica, Costume e società sotto l’ombrellone, appuntamento radiofonico estivo e due stagioni alla conduzione del programma al femminile Parla con lei, dedicato alle donne che hanno fatto la differenza nella pandemia.

Il premio di radio italiana all’estero, va invece a London One Radio, prima e unica radio italiana ufficiale in UK con sede a Londra (BBC supplier)