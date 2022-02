L’evoluzione dell’intrattenimento, dal DVD a Netflix 

Le forme di intrattenimento si evolvono insieme alle abitudini delle persone, insieme ai loro gusti e ai loro capricci.

Nel corso degli anni, la fruizione dei contenuti televisivi e cinematografici ha subito variazioni profonde, soprattutto per l’avvento di nuove abitudini sociali e comportamentali, ma anche per lo sviluppo di nuove tecnologie che ha reso possibile un utilizzo diverso del contenuto multimediale.

La differenza più evidente, da questo punto di vista, è il consumo di film e show televisivi live, in contrapposizione a tutti quei contenuti già inseriti in apposite piattaforme d’intrattenimento come Netflix.

Un tempo, le persone erano abituate a gustare i propri film in determinati spazi di tempo – durante qualche ozioso pomeriggio, o di sera, una volta rientrati dal lavoro -, come se si trattasse di un vero e proprio rito personale e famigliare.

Sapendo che a una certa ora un determinato canale avrebbe trasmesso un film, tutta la famiglia si dava appuntamento davanti al televisore per gustarsi lo spettacolo, quasi senza badare al contenuto effettivo della pellicola.

Il fatto che vi fosse qualcosa da assaporare in diretta, con un inizio stabilito e una fine altrettanto sicura, rappresentava già di per sé una grande soddisfazione, un piacere appagante a cui abbandonarsi con tutta l’anima, prendendosi così una netta pausa dagli impegni della giornata.

Il cinema, un rito

Ma con l’evolversi dei costumi, della tecnologia e delle abitudini, le modalità con cui si consumano serie televisive e film sono cambiate radicalmente, in maniera drastica e del tutto inevitabile.

L’avvento del DVD ha reso possibile la fruizione di film e serie televisive in qualsiasi momento della giornata, a qualsiasi ora, indipendentemente dalle circostanze.

In questo senso, la visione di una determinata pellicola attraverso l’apparecchio DVD ha rappresentato la prima, vera rivoluzione, poiché ha sottratto gli spettacoli dalle altezze del rito – con tutto ciò che ne consegue – e li ha riportati a un livello estremamente pratico, totalmente slegato da orari o impegni personali.

La visione del film non rappresentava più un rito sacro a cui assistere con tutta la famiglia, e con il fiato sospeso: con il DVD, il cinema è diventato un mezzo di intrattenimento puro e semplice, quasi un passatempo, un riempitivo per le proprie serate con gli amici o con il partner, un contenuto da assaporare senza troppa attenzione, in maniera lievemente distaccata.

Si è dunque iniziato, in maniera forse inconsapevole, a trattare il cinema e le serie tv come un hobby leggero, una passione a cui dedicarsi con leggerezza, con pochissima consapevolezza sulla qualità del contenuto stesso.

Il potere dei contenuti live

La rinuncia alla visione dei contenuti live, in diretta, ha dunque generato un calo generalizzato della consapevolezza con cui si guardano i film, alimentando anche una sostanziale incapacità di valutarne la qualità reale.

Non è un caso che piattaforme come Netflix abbiano raggiunto un successo planetario: queste piattaforme propone infatti una serie di titoli preconfezionata, scelta arbitrariamente dai gestori di Netflix soltanto per accontentare gli appetiti cinematografici di milioni di persone, ormai totalmente disabituate a scegliere i titoli di loro iniziativa, in base a gusti o interessi personali.

Ciò che cercano le persone, infatti, è una qualsiasi forma di intrattenimento che li tenga occupati per qualche ore, quel tanto che basta per neutralizzare la noia. La possibilità di accedere al servizio in qualsiasi momento e a qualsiasi ora – purchè si disponga di una buona connessione a internet – ha definitivamente trasformato la visione e il consumo dei film (e delle serie tv) in un’attività portata avanti con il solo scopo di intrattenersi, di occupare in qualche modo le ore che ci separano dal sonno. La ricerca di film di qualità, con sceneggiature brillanti e originali, capaci di risvegliare la riflessione, il dubbio e lo spirito critico delle persone, è ormai un lontano ricordo.

Nel caos della nostra vita quotidiana (alimentato anche dal Covid-19), dovremmo ritagliarci un minuto per riflettere sulla fondamentale differenza tra i contenuti di qualità e quelli destinati al mero intrattenimento.