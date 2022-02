Legge elettorale, domani ‘Il punto di vista di Follini’: “Senza partiti solidi proporzionale non funziona”

(Adnkronos) –

Senza partiti solidi, con un progetto e una precisa identità una legge elettorale proporzionale non può funzionare. Parola di Marco Follini che, nel suo consueto “Punto di vista” che sarà pubblicato domani integralmente per l’agenzia e per il sito Adnkronos, da proporzionalista convinto, fa un’analisi del perché prima di varare una riforma elettorale in senso proporzionale sia necessaria una ristrutturazione dei partiti, il cui precario stato di salute è emerso evidente dalla prova del voto per il Quirinale.