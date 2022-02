Lea un nuovo giorno: gli episodi del 22 febbraio

Terzo appuntamento della serie Lea un nuovo giorno, in onda martedì 22 febbraio alle 21.25 su Rai 1.

Trama e anticipazioni

Sono due i nuovi episodi.

Nel primo, dal titolo “La Casa dei ricordi”, l’avvocato informa Lea che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio ha finalmente trovato acquirenti, ma Marco si rifiuta di venderla.

Matteo, 16 anni, promessa del nuoto, arriva in ospedale con una bronchite in rapido peggioramento. Intanto Lea ha l’idea di organizzare una festa per rallegrare i suoi pazienti, durante la quale però le condizioni di Matteo peggiorano improvvisamente. Marco interviene prontamente per salvare la vita al ragazzo.

Lea torna nella casa di campagna, dove inaspettatamente viene raggiunta da Marco. Condividono un momento di intensa vicinanza e Lea si rende conto che neanche lei vuole vendere la casa. Forse la sua storia con Marco non è del tutto finita?

Nel secondo episodio, dal titolo “Come eravamo”, Pietro ribadisce a Michela il suo sincero interesse per lei, i due trascorrono un’inaspettata notte di passione, che porta Michela ad arrivare in ritardo al suo secondo lavoro e ad essere licenziata.

Michela dice a Pietro che non devono vedersi più. Una donna incinta si sente male in un negozio e viene soccorsa da Anna.

Il neonato nasce prematuro e viene ricoverato nel reparto di Lea. Il piccolo si chiama Gabriele, è il nome che Lea e Marco avrebbero voluto dare al loro bambino.

Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Koljia, riaccendendo in lei il desiderio di creare una famiglia. Intanto viene scoperta una massa tumorale nella gamba di Koljia e Marco è costretto ad amputarla.

Lea confessa ad Arturo di provare ancora dei sentimenti per l’ex marito e lui le chiede di uscire dalla sua vita e da quella di Martina. Una notte con Marco sancisce la loro ritrovata unione, ma proprio quando Marco è convinto di essere riuscito a ottenere una seconda possibilità, Anna gli rivela una notizia che potrebbe sconvolgere tutto ancora una volta.