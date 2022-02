Le regole per indossare le sneakers in pelle da uomo

Sappiamo bene quanto sia importante affrontare le incombenze di famiglia, gli impegni di lavoro e i momenti di socialità sempre al meglio. Molto del nostro successo personale dipende non soltanto dall’attitudine mentale con cui ci poniamo ma anche dal modo in cui ci vestiamo. La scelta delle scarpe, soprattutto per un uomo, riveste grande importanza poiché si tratta del dettaglio capace di definire lo stile personale e anche il carattere di chi le indossa in un determinato contesto. Abbiamo ormai compreso quanto il modello sneakers sia ormai diventato un evergreen nel guardaroba di milioni di persone: ce n’è sempre un tipo e un colore che è più adatto ad essere indossato nelle varie situazioni.

Se inizialmente si ritenevano le sneakers come un accessorio prettamente sportivo o legato al mondo dell’attività fisica, adesso le cose sono molto cambiate. Si possono indossare queste calzature sia nei momenti formali che in quelli informali, ovviamente a patto di abbinare ad esse i giusti capi d’abbigliamento. Il modello capace di interpretare un po’ tutte le situazioni è quello delle sneakers in pelle. Vediamo alcune regole utili a destreggiarsi al momento della scelta di queste scarpe e quindi dell’outfit da uomo, sempre ricordando che la qualità della calzatura e relativa comodità dovranno essere messe al centro e che quindi è bene rivolgersi ai brand che puntano su questi aspetti come ad esempio Golden Goose.

Il colore e l’abbinamento con abiti più o meno formali

Per prima cosa sarà importante scegliere il colore della sneaker pelle: in genere si opterà per il bianco oppure per il nero, poiché si tratta delle tonalità più adatte a interpretare una moltitudine di contesti diversi.

Nel caso in cui si indossino dei pantaloni da ufficio di colore marrone o tortora, la cosa migliore da fare sarà abbinare ad essi sneakers uomo in pelle bianche. Il bianco è perfetto anche per mise estive e floreali o comunque più leggere. Mentre invece nel caso in cui si opti per pantaloni di jeans scuri, ad esempio nel contesto di un completo spezzato con giacca e camicia, l’ideale sarà ricorrere a un modello di colore nero.

Ma le sneakers in pelle sono perfette anche sotto un abito da uomo dal taglio classico: si tratta anzi di una tendenza che sta prendendo sempre più piede. I divi di Hollywood e le celebrità in generale hanno sdoganato questo abbinamento, ad ogni modo ci sono alcuni consigli di stile da non transigere mai. Per esempio, quello che dice come sia da evitare la presenza della cravatta nel caso in cui vogliate indossare sneakers in pelle nera sotto al completo classico.

Nel caso però in cui giacca o pantaloni abbiano colori meno formali – come ad esempio il grigio – sono invece opzionabili. Decisiva anche la scelta dei calzini da abbinare alle sneakers in pelle da uomo: c’è chi preferisce il nude look, dunque opta per i fantasmini, ma anche chi invece punta all’abbinamento super fashion optando per fantasie originali e insolite. In generale, essendo le sneakers scarpe non troppo classiche ma neppure spiccatamente sportive, per non sbagliare si potrà sempre optare per calzini ton sur ton e di colore neutro.