Le Iene: la puntata del 9 febbraio

Stasera, mercoledì 9 febbraio, in prima serata su Italia1, torna l’imperdibile appuntamento con “Le Iene”, ricco di tante novità: due nuovi conduttori al timone dello show di Italia1, Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. E con una Iena d’eccezione, Joe Bastianich.

“Condurre Le Iene è un sogno che si realizza, ho sempre guardato la trasmissione con grande ammirazione, e l’idea di farlo insieme a Teo mi rende felice e mi diverte molto. Lui, già di famiglia nello show, mi sta dando tantissimi consigli. Ringrazio Davide Parenti che mi ha scelta anche per far conoscere a tutti chi è Maria Belèn. Sono molto grata a Mediaset per questa nuova opportunità”. – è il commento di Belén Rodriguez –

“Finalmente ritorno a casa! Vent’anni fa ho iniziato con questa squadra, prima come inviato speciale e poi come conduttore. Tre anni fa ho lasciato, con grande dispiacere, per continuare il mio percorso ed oggi con entusiasmo torno in famiglia”. – ricorda Teo Mammucari –

Non possono mancare anche i commenti di Max Angioni ed Eleazaro Rossi, per questa nuova esperienza che li aspetta: “Devo ancora rendermene conto, per me è stata una bellissima sorpresa ricevere la possibilità di entrare a far parte di un programma così importante – dice Max – Non vedo l’ora di cominciare e d’indossare questa divisa mitica”.

“Sono molto felice di entrare a far parte di un programma che guardavo fin da ragazzo – commenta Eleazaro – giustamente il duro lavoro e la fatica alla fine pagano sempre, a differenza di Max Angioni e le sue amicizie potenti, io devo dire grazie solamente a me stesso!”.

E, infine, la nuova iena d’eccezione, Joe Bastianich, che non smette di sorprendere per la sua voglia di sperimentare: “Sono ad un punto della mia vita in cui ho voglia di mettermi in gioco, di sfidare me stesso e anche far vedere una prospettiva diversa di chi sono, di mostrarmi sotto una nuova luce. Non è mai tardi per girare le pagine della vita. E non vedo l’ora di buttarmi in questa avventura”.