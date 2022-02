L’aperitivo parla italiano, Aviva conquista Amazon: ecco perché gli italiani lo preferiscono…

Il mondo degli apertivi non passa mai di moda. Cambia pelle, insegue le tendenze restando una delle sicurezze per chi non vuole rinunciare alle bollicine.

Secondo i dati dell’agenzia Askanews, quella del 2021 è stata l’estate degli aperitivi fuori casa. Lo abbiamo vissuto un po’ tutti in prima persona, lo certificano ora i dati della ricerca “Vini e spiriti nel mercato dei consumi fuori casa”, realizzata da TradeLab e presentata in occasione della conferenza stampa sull’Osservatorio economico Federvini. Secondo questa ricerca il 34% degli italiani questa estate ha fatto l’aperitivo fuori casa contro un 26% del 2020; sono stati 170 milioni gli aperitivi bevuti, 15 milioni in più rispetto al 2020 e in larga parte consumati da donne; 101 milioni i cocktail consumati pari a oltre un milione al giorno.

Ed in questa tendenza acquista sempre più spazio Aviva Aperitivo, che sta imponendo in modo evidente sul mercato conquistando il secondo posto su Amazon. Il cocktail pronto Aviva, che nasce da Aviva Wines, in soli due mesi ha raggiunto un risultato sorprendente. E, così, l’aperitivo parla italiano: il nuovo aperitivo glitter sta avendo un successo così forte che si attesta come uno dei prodotti più venduti su Amazon. Questo significa che il mercato dei cocktail pronti sta crescendo in modo esponenziale e l’aperitivo Aviva sta seguendo tutte le tappe del successo. Del resto, figlio di Aviva Wines, può contare su una base molto forte dal punto di vista aziendale ed imprenditoriale: anche per questo motivo sta conquistando tutti.