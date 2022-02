La bellezza sui social e l’(im)perfezione delle influencer: no a canoni fuorvianti

Oggi i social network dominano la scena, soprattutto per quel che riguarda la bellezza. Sono i nuovi media che determinano i canoni, e che stabiliscono ciò che è bello e ciò che è brutto. Ma al pari di qualsiasi canone, anche in questo caso si tratta di vere e proprie tendenze che spesso lasciano il tempo che trovano. Una regola che sembra non valere per un nuovo trend, che vede i difetti diventare pregi, intesi come fattori che rendono una persona unica e diversa dalle altre. Merito soprattutto delle influencer e delle loro recenti campagne body positive.

Come sono cambiati i canoni di bellezza con i social network

Per anni i social network sono stati delle piattaforme plasmate dai marchi e dalla volontà di trasmettere un canone di bellezza tipico. Significa che per molto tempo hanno rispecchiato le tendenze della classica pubblicità da “old media”, dunque alterando il concetto di bellezza a favore della cosiddetta perfezione. Per fortuna, da diversi mesi questo trend sembra essere stato invertito, con le campagne a favore della body positivity. Di cosa si tratta esattamente? Di un trend che prende i difetti e li trasforma in pregi, sottolineando l’unicità di ogni donna. Così le lentiggini si sono trasformate in un vanto, e lo stesso discorso vale per le macchie sulla pelle, e il girovita non obbligatoriamente da modella. Di conseguenza, sta cadendo quel velo che mascherava l’estetica delle persone cercando di ricostruirla con artefatti eletti – ma solo in via del tutto arbitraria – come migliori. In sintesi, oggi il mondo dei social media può essere considerato come un canale più “acqua e sapone” rispetto al passato, e il merito come detto va ad alcune influencer del settore.

Esempi di influencer che hanno scelto di mostrarsi al naturale

Stop al make up coprente, basta con i filtri Instagram. Molte influencer hanno scelto di mostrarsi volutamente per quel che sono, senza mascherare le proprie imperfezioni. Lo hanno fatto modificando la percezione arbitraria del bello, andando incontro alla psiche delle persone comuni, che soffrivano il doversi vergognare dei propri difetti estetici. In tanti hanno gridato alla caduta della dittatura della finta bellezza, e in effetti è ciò che sta accadendo in tempi recenti sui social. Alcuni esempi? Paola di Benedetto che mostra la sua acne, così come Giulia de Lellis e Aurora Ramazzotti.

Questa scelta è stata compiuta per lo più per mandare pubblicamente un messaggio di skin positivity e di accettazione relativa ai comuni inestetismi come l’acne, i punti neri e le macchie sulla pelle, descritte nel dettaglio all’interno di alcune pagine online che spiegano la loro origine. In conclusione, oggi i social media contribuiscono in positivo all’accettazione di sé da parte del grande pubblico.