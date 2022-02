Kilimangiaro: la puntata del 20 febbraio

Camila Raznovich, in compagnia dei suoi ospiti nella puntata del Kilimangiaro, in onda domenica 20 febbraio alle 17.20 su Rai 3, racconterà il mondo attraverso la lente del Viaggio.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Protagonisti i luoghi più belli – e spesso sconosciuti – del pianeta. Numerosi i documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell’uomo. Tra gli ospiti di questa domenica: Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR, Agenzia Onu per i Rifugiati, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il geologo Mario Tozzi e la biologa marina Mariasole Bianco.