Italia’s Got Talent: la puntata del 9 febbraio

Dopo la pausa nella settimana sanremese, ripartono le puntate inedite di Italia’s Got Talent: mercoledì 9 febbraio, in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8).

Le anticipazioni della puntata

Questa settimana l’asticella del talento si innalzerà ulteriormente con performance molto diverse tra loro ma sempre stupefacenti: si andrà da una prova di tiro con l’arco “nudo” senza mirino e stabilizzatore, a un’esibizione sulla Russian bar, un atto circense che combina le abilità ginniche e di equilibrio. Due ragazzi rappresenteranno con il ballo il loro rapporto di amicizia, poi ci sarà chi si distingue con il canto, chi fa la pizza in un modo del tutto originale, chi suona il pianoforte coniugando suoni e immagini e chi suona l’organetto su un monociclo. Nel corso della serata, poi, potrebbe anche arrivare un nuovo “tormentone”, eletto da cast e pubblico di Italia’s Got Talent.