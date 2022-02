Dopo che Apple ha introdotto la serie iPhone 13 nel settembre 2021, molti fan guardano avanti a ciò che accadrà. Prima che sia prevista la serie iPhone 14, Letsgodigital svela che Apple rilascerà un altro smartphone: iPhone SE 2022, chiamato anche iPhone SE 3.

È il successore dell’iPhone SE 2020 , che con il suo display LCD da 4,7″ e un prezzo al dettaglio suggerito di € 490 è conosciuto come il telefono Apple più economico e piccolo. La terza generazione è prevista per la primavera del 2022.

Nell’ultimo periodo, l’iPhone SE 2022 ha fatto notizia più volte. Sulla base di tutte le informazioni finora note, il grafico olandese Jermaine Smit, alias Concept Creator , ha realizzato per LetsGoDigital una serie di immagini di prodotto del modello di budget previsto. Anche il video qui sotto è stato disegnato da Jermaine.

iPhone SE 2022

Non sono trascorsi meno di 4 anni tra l’introduzione di iPhone SE (2016) e SE 2 (2020). Apple ha quindi deciso di dotare il dispositivo di un design completamente nuovo. Questa volta ci sono solo 2 anni tra la 2a e la 3a generazione . Di conseguenza, sono previste poche modifiche al design.

Molto probabilmente, il nuovo modello presenterà nuovamente una singola fotocamera sul retro. Il frontale sarà caratterizzato da ampi bordi dello schermo. Il bordo superiore dello schermo offre spazio per la fotocamera selfie e il ricevitore, mentre il bordo inferiore dello schermo ospita un pulsante home fisico con Touch ID.

Le dimensioni ridotte dello schermo vengono mantenute. Rimarranno invariati anche il retro in vetro e gli angoli arrotondati. Per molti, il design sembrerà piuttosto obsoleto. Ma il nuovo telefono economico contiene altre due carte vincenti; Supporto 5G e il velocissimo A15 Bionic.

Supporto 5G e processore A15 Bionic

Una delle aggiunte più importanti per iPhone SE 2022 sarà il supporto 5G. La serie iPhone 12 sono stati i primi modelli di Apple con supporto per la rete Internet mobile 5G. Con questa line-up, Apple è riuscita a ottenere risultati di vendita particolarmente buoni, che vale anche per la nuova serie iPhone 13 . L’SE 2022 sarà il telefono 5G più economico di Apple, più economico del “mini”. Ciò andrà senza dubbio a vantaggio della popolarità di questo modello.

Si prevede inoltre che Apple non rilascerà un nuovo “mini”: l’ iPhone 13 mini è l’ultimo modello. Invece, sembra che sia in cantiere un iPhone 14 Max, che sarà più grande del modello base, ma meno avanzato rispetto ai modelli Pro.

Ciò significherebbe che l’iPhone SE 3 è l’unico modello piccolo che Apple introdurrà nel 2022. Viene nuovamente scelto un display LCD Retina da 4,7 pollici: non è ancora noto se la risoluzione HD verrà mantenuta.

Apple integrerà anche un nuovo chipset. Questo piccolo telefono sarà una vera centrale elettrica. Presumibilmente, il modello 2022 è alimentato dall’A15 Bionic, utilizzato anche per la serie iPhone 13. Questo è un enorme passo avanti rispetto all’A13 Bionic utilizzato nel modello precedente.

Oltre a un processore più veloce, probabilmente aumenterà anche la capacità di archiviazione. Laddove il modello attuale ha 64 GB di memoria di serie, Apple sembra voler fornire all’iPhone SE 2022 128 GB di memoria di archiviazione di serie, che corrisponde agli altri modelli di iPhone. Secondo l’esperto Apple Ming-Chi Kuo, saranno integrati 4 GB di RAM.

Anche se molto probabilmente il nuovo modello sarà nuovamente dotato di una fotocamera da 12 MP, il nuovo processore consentirà senza dubbio una serie di nuove funzioni della fotocamera. Pensa alla modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR e Stili fotografici: funzionalità una per una che puoi trovare anche nell’iPhone 13.

Il nuovo chip sarà senza dubbio più efficiente dal punto di vista energetico, ma il 5G, d’altra parte, richiederà di più dalla batteria. Apple potrebbe decidere di inserire una batteria leggermente più grande. Sarebbe auspicabile, perché l’iPhone SE 2020 non è immediatamente noto per la sua fenomenale durata della batteria. Questo dispositivo ha una batteria da 1.821 mAh, che dura in media circa 10 ore.

Prezzo e disponibilità

L’iPhone SE 2020 (64 GB) ha un prezzo al dettaglio suggerito di € 490. Forse il nuovo modello sarà sul mercato per lo stesso importo. Tuttavia, è anche possibile che ci sia un piccolo aumento di prezzo, come risultato del supporto al 5G, come avveniva all’epoca con la serie iPhone 12.

Apple dovrebbe rilasciare l’iPhone SE 2022 in due nuovi colori Starlight e Midnight, entrambi i colori hanno debuttato al momento della serie iPhone 13. Questi sostituiranno l’attuale modello bianco e nero. Inoltre, probabilmente farà parte della festa anche la variante Product RED.

Diverse fonti riferiscono che Apple pianificherà un evento primaverile intorno a marzo/aprile. L’iPhone SE 3 sarà presentato durante questo evento. Potrebbe anche apparire un nuovo iPad. Si prevede che il nuovo modello di telefono sarà disponibile da fine aprile/maggio.

Apple non è l’unico produttore che metterà sul mercato un modello di telefono 5G relativamente economico nel secondo trimestre del 2022. Il Google Pixel 6a è atteso per la fine di maggio – insieme al Google Pixel Watch – si tratterà del primo smartwatch del brand, con il quale Google competerà con il fortunato Apple Watch Series 7 .

Google non sembra avere intenzione di entrare da solo nel mercato degli smartwatch. Sembra molto probabile che l’azienda stia lavorando anche su un tablet Google Android . Proprio come il mercato degli smartwatch, anche il mercato dei tablet è dominato da Apple. Google sembra chiaramente voler trarre profitto da questo successo.

iPhone SE Plus 5G

Non sembra rimanere con l’iPhone SE 2022, Apple sta lavorando in background su un altro modello SE. Secondo gli addetti ai lavori, quel dispositivo riceverà una riprogettazione completa e arriverà nel 2023. L’analista del display Ross Young riporta su Twitter che questo modello sarà dotato di un display da 5,7”. Secondo lui, il modello in arrivo riceverà anche un nome modello diverso. Sarebbe l’iPhone SE+ 5G. Al momento, non ci sono altre fonti che hanno riportato questo nome di modello.

Apple ha utilizzato il nome Plus più spesso in passato, ad esempio iPhone 8 Plus . All’epoca, il nome Plus veniva utilizzato per smartphone con un display relativamente grande. Tuttavia, il nuovo modello non avrà uno schermo più grande.

A tal proposito, ha più senso che il modello più grande, atteso nel 2023, venga commercializzato con il nome di iPhone SE Plus 5G, quindi entrambi i modelli possono anche essere portati fianco a fianco senza problemi. Colpisce anche il simbolo +. Apple in realtà utilizza sempre il principio di scrivere il nome per intero, a differenza di Samsung. Ad ogni modo, nelle prossime settimane e mesi si saprà sicuramente di più sul nuovo modello SE.