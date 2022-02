Inter-Milan 1-2, doppietta Giroud e derby rossonero

(Adnkronos) –

Il Milan rimonta e batte l’Inter 2-1 nel derby valido per la 24esima giornata della Serie A e riapre la corsa scudetto. I nerazzurri, padroni di casa, sbloccano il risultato al 38′ con Perisic, a segno con una conclusione precisa dal cuore dell’area rossonera dopo un corner. Il Milan cambia volto nella ripresa e ribalta la sfida in 3 minuti con la doppietta di Giroud.

Il francese firma l’1-1 piombando su un tiro deviato e insaccando in scivolata al 75′. Al 78′ l’attaccante si libera con uno splendido controllo di tacco e calcia di sinistro: Handanovic è lento e incerto nella parata, palla in rete e 2-1 Milan. L’Inter non riesce a cambiare marcia nel finale, il Diavolo non soffre nonostante l’espulsione di Theo Hernandez nel recupero e conduce in porto la vittoria. Il successo consente ai rossoneri di salire a 52 punti, ad una lunghezza dall’Inter capolista che deve recuperare la partita con il Bologna.