Integromat si evolve verso Make, espandendo la propria visione per permettere ai creatori di innovare senza limiti

PRAGA–(BUSINESS WIRE)–Oggi la piattaforma di integrazione no-code Integromat ha lanciato “Make”. Make rappresenta il nome del marchio, dell’azienda e del nuovo prodotto: una piattaforma visivamente intuitiva che permette di progettare, costruire e automatizzare qualsiasi cosa, da semplici flussi di lavoro a processi complessi, senza codifica. Il nuovo nome del marchio e l’identità si sono evoluti insieme al nuovo prodotto per catturare la visione più ampia di un mondo dove tutti hanno il potere di innovare senza limiti.

“Make cattura l’evoluzione della nostra piattaforma, lo spirito dei nostri clienti e riflette una delle tendenze di trasformazione più importanti della nostra epoca, ovvero il passaggio da lavori rigidi, top-down e ripetitivi a lavori flessibili, responsabilizzanti e significativi. I nostri utenti non si limitano a collegare le app o ad automatizzare i flussi di lavoro; rispondono in modo creativo alle sfide del loro lavoro costruendo soluzioni”, ha affermato Ondřej Gazda, CEO di Make. “In parole povere, abbiamo capito che i nostri utenti non sono solo utenti, sono Makers (Creatori)”.

Make sta aprendo un nuovo futuro per il no-code e ridefinisce le caratteristiche di una piattaforma visiva. Gli strumenti no-code sono spesso rappresentati dalla tipica funzione visiva di drag-and-drop; per Make, visivo significa qualcosa di diverso. Make permette ai team di visualizzare, modificare e collaborare su processi che scalano velocemente al pari della loro organizzazione. Make offre un’esperienza intuitiva e giocosa, che lo distingue ulteriormente da altri strumenti di automazione.

“Gli strumenti no-code sono proprio questo; permettono agli utenti di costruire e automatizzare senza scrivere alcun codice. Make offre molto di più: un linguaggio visivo che democratizza lo sviluppo, rende i processi tangibili e favorisce la collaborazione del team, indipendentemente dalle competenze tecniche”, ha dichiarato Patrik Simek, CTO di Make. “Creare su Make è anche divertente ed eccitante. Una volta che ti rendi conto di ciò che è possibile, hai l’impressione che non ci siano limiti. Dare alle persone il potere di innovare non solo cambia il futuro di come lavoriamo, ma cambia anche il mondo”.

Piccole imprese, startup, scale-up, team e aziende di tutto il mondo possono ora creare soluzioni potenti #withMake per scalare le loro attività più velocemente che mai.

La piattaforma Make è basata su un nuovo fondamento architettonico che fornisce scalabilità e prestazioni notevolmente aumentate. Include anche nuove capacità altamente richieste con l’esperienza visiva che i clienti di Integromat amano e conoscono bene. Gli utenti possono anche beneficiare della capacità di eseguire i loro processi critici ospitati in una regione di loro scelta, Europa o Nord America (con altre regioni in arrivo).

Integromat è stata acquisita da Celonis nel 2020. Adesso, un anno e mezzo dopo, Make viene lanciata come una propria business unit all’interno di Celonis. Integromat rimarrà come portafoglio di prodotti legacy fino al 2022. Tutti i clienti esistenti avranno l’opportunità di passare a Make senza soluzione di continuità nel corso del prossimo anno. I nuovi clienti possono iscriversi a Make e iniziare subito a beneficiare della nuova piattaforma.

Informazioni su Make

Make è la principale piattaforma visiva per coloro che vogliono progettare, costruire e automatizzare qualsiasi cosa – compiti, flussi di lavoro, applicazioni, sistemi – senza necessitare di competenze di codifica. Make permette agli individui, ai team e alle imprese di tutti i settori verticali di creare potenti soluzioni personalizzate che scalano le loro attività più velocemente che mai. Make supporta oltre 500.000 organizzazioni in tutto il mondo. Maggiori informazioni su Make all’indirizzo www.make.com.

