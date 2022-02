Incidente sull’A4, due morti e un ferito grave

(Adnkronos) – Gravissimo incidente sull’autostrada A4 all’altezza dell’uscita del casello di Latisana in direzione Venezia: due persone hanno perso la vita, mentre una terza è rimasta ferita in modo grave nell’impatto che ha coinvolto un’auto e un autoarticolato. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20. Secondo una prima ricostruzione un’auto sulla quale viaggiavano tre persone ha centrato la cuspide dello svincolo. Nell’urto il veicolo leggero è rimbalzato ed è stato centrato da un autoarticolato che proseguiva nello stesso senso di marcia. A causa del secondo impatto la vettura ha terminato la propria corsa contro la barriera laterale della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale che sta facendo i rilievi, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale: la circolazione sta proseguendo nelle altre due corsie di marcia.