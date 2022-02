In occasione del World Defense Show 2022, InVeris Training Solutions presenterà i propri sistemi di addestramento con realtà aumentata e a fuoco vivo

SUWANEE, Georgia–(BUSINESS WIRE)–InVeris Training Solutions (stand M7) presenterà la sua più recente tecnologia di formazione SRCE™ (See | Rehearse | Collectively Experience o “Origine”) al World Defense Show di Riyadh, Arabia Saudita, dal 6 al 9 marzo. SRCE ha debuttato alla fine del 2021 e a oggi è il primo e unico simulatore di addestramento basato sulla realtà aumentata al mondo, capace di fornire prove di missione innovative per militari e forze dell’ordine. Oltre a SRCE, InVeris esporrà anche una gamma completa di offerte di fuoco vivo.

“La realtà aumentata ci permette di combinare la formazione virtuale a luoghi del mondo reale”, ha dichiarato Al Weggeman, amministratore delegato di InVeris. “SRCE fornisce alle forze di difesa globali un addestramento di prontezza alla missione che è totalmente realistico, senza soluzione di continuità e personalizzabile. L’addestramento a fuoco vivo è altrettanto importante, e la nostra selezione completa di attrezzature per poligoni di tiro sottolinea il motivo per cui InVeris è leader nell’ambito del fuoco vivo da oltre 95 anni.”

Al World Defense Show, InVeris presenterà le sue attrezzature di tiro leader nel settore, tra cui il portabersaglio wireless XWT, la trappola per proiettili in gomma GranTrap™, così come un bersaglio di fanteria stazionario multifunzione (Multi-Function Stationary Infantry Target, MF-SIT) con un LOMAH (location of miss and hit, localizzazione di bersaglio mancato e colpito).

Per parlare con un rappresentante InVeris durante il World Defense Show, visita lo stand M7 o richiedi un appuntamento sul sito https://www.inveristraining.com/request-a-meeting.

Informazioni su InVeris Training Solutions

InVeris Training Solutions fornisce soluzioni di esercitazioni all’avanguardia per forze armate, forze dell’ordine e poligoni di tiro commerciali in tutto il mondo. Nell’arco dei suoi 95 anni di attività, insieme alle sue aziende FATS® e Caswell, InVeris Training Solutions ha allestito più di 15.500 poligoni di tiro convenzionali e ha installato 7.500 sistemi di addestramento virtuale a livello globale. La società, con sede generale a Suwanee, Georgia, collabora con clienti negli Stati Uniti e nel resto del mondo dalle sue sedi presenti in cinque continenti.

