Il ritorno di Spagna!

Presentato a “Una voce per San Marino” e classificatosi al quarto posto della kermesse, “Seriously in love” è il nuovo singolo di Spagna, in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 febbraio scorso e disponibili sulle piattaforme digitali.

Si tratta di un ritorno tutto da ballare, a distanza di quasi un anno dalla cover di “Have you ever seen the rain”.

Spagna racconta così la nascita di questo nuovo singolo:

“E’ un brano in inglese con cui ho partecipato al Festival Internazionale di San Marino. Avevo già dei provini e su uno di questi ho cominciato a lavorare insieme a mio fratello Theo e abbiamo poi coinvolto anche Larry Pignagnoli. Insieme abbiamo scritto i pezzi storici come Easy Lady e Call me. Nonostante sia passato un po’ di tempo, abbiamo vissuto lo stesso entusiasmo di allora! Poi abbiamo chiesto a Rivaz Dj, che è nostro amico, di fare il mix. “Seriously in love” è praticamente nata da una reunion di amici”.

Non vediamo l’ora di ballarlo in discoteca!