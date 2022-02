Il rapporto della PPG evidenzia come le finiture bicolori e la personalizzazione stiano conquistando gli acquirenti di automobili

Il rapporto dell’azienda sui colori per auto 2021 evidenzia le tendenze emergenti influenzate dai cambiamenti della società, lo stile olistico del colore, le tecnologie di applicazione sostenibili





PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE:PPG) ha rilasciato oggi il suo rapporto sulla popolarità dei colori per le automobili 2021, che evidenzia una maggiore richiesta di finiture bicolori, colorazioni personalizzate e altre tendenze emergenti tra gli acquirenti di auto.

L’aumento delle finiture bicolori riflette il desiderio di personalizzazione dei consumatori. I notevoli progressi nella scienza del colore e nelle tecnologie di applicazione offrono un’opportunità per portare queste scelte di stile alle masse in modo più pratico e sostenibile.

“È normale che le finiture bicolori tornino in auge in questo periodo in cui noi, come società, guardiamo al passato” ha dichiarato Misty Yeomans, responsabile del color styling di PPG, automotive OEM, Americhe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

PPG Contatto per i media:

Keith Rigby



Comunicazioni automobilistiche



+1-724-678-1453



krigby@ppg.com