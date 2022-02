Il più bel posto si chiama poesia 

“Un bel posto si chiama poesia”: questo è il titolo del nuovo libro di Lorena Sambruna, scrittrice sensibile e colta quanto dissacrante e ironica (cult il suo “Amiche del cactus” scritto con Diletta dalla Casa).

Non è semplicemente un titolo ma un vero e proprio inno, un mantra rigenerante per il nostro occhio interiore, così inaridito dall’orrore che da tempo il mondo ci presenta.

Bellezza e poesia suonano come fossero formule magiche, ci appaiono alla pari di un’oasi nel deserto. Perchè l’arte, la cultura e la bellezza ci aiutano a vivere meglio, anzi, sono l’essenza della vita stessa. Il resto è solo sopravvivenza.

Ne abbiamo bisogno soprattutto in questo momento storico così drammatico: “La mia prima poesia è stata scritta a inizio pandemia, si intitola “Sospesi”- ci spiega l’autrice- “Siamo sospesi, siamo anime schiacciate da una vita immobile in attesa di un domani dove possiamo rivestirci d’azzurro perché vivere è ora. Nell’attimo c’è la vita”.

“Ho dedicato poesie ad artisti, spesso conosciuti di persona e amati, che hanno e ci regalano emozioni, come il mai dimenticato Andrea G. Pinketts, il Maestro Giovanni Nuti e la straordinaria voce di Aida Cooper- aggiunge Lorena- Il libro non è “solo” intessuto di poesia: infatti convivono tre opere, come ad accompagnare i suoni dei versi con le linee tracciate dai movimenti dell’anima. Scrittura e disegno infatti si fondono insieme con il fine non solo di leggere ma anche di ‘guardare” la poesia.

Dedicato alla amatissima mamma Ettorina, scomparsa nel 2016, porta la prefazione della giornalista e critico televisivo Alessandra Comazzi, l’introduzione di Mirella Marabese Pinkett, mentre la fascetta che avvolge il libro è di Catena Fiorello Galeano.

L’opera di copertina che raffigura l’autrice stessa protesa all’ascolto interiore è dell’artista bergamasco Ivano Parolini, mentre le opere interne sono del noto artista spagnolo Carlos Prieto.