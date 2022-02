Il nuovo rapporto di BitMEX prevede cinque modi in cui il mondo delle criptovalute cambierà nel 2022

MAHE, Seychelles–(BUSINESS WIRE)–La principale piattaforma di investimenti in criptovalute BitMEX ha pubblicato un nuovo rapporto che prevede cambiamenti significativi nel panorama cripto nel 2022, tra cui una riduzione del divario di genere tra gli adottanti di cripto e un’impennata nel numero di acquisizioni di aziende finanziarie tradizionali da parte di giocatori di cripto.





Il rapporto, intitolato Five Ways the World of Crypto Will Change in 2022 (Cinque modi in cui il mondo delle criptovalute cambierà nel 2022), è stato sviluppato con l’input di un certo numero di dirigenti e impiegati di BitMEX.

Mira a sondare ciò che potrebbe esserci in serbo per l’industria nel 2022 e oltre, pur riconoscendo che ci saranno sviluppi inaspettati che sicuramente sorprenderanno anche gli osservatori più intelligenti di questo spazio in rapida evoluzione.

Il rapporto di BitMEX fa cinque previsioni:

1. Più donne che mai abbracceranno la crittografia nel 2022



2. Solana darà del filo da torcere a Ethereum



3. Il Crypto Gaming esploderà



4. La domanda di prodotti di risparmio cripto ad alto rendimento aumenterà



5. Le aziende di criptovalute cercheranno di acquisire aziende TradFi

Il rapporto completo è disponibile per il download qui. Per saperne di più su BitMEX, la sua gamma in espansione di prodotti e servizi e altri approfondimenti sull’industria, fare clic qui oppure visitare il BitMEX Blog.

